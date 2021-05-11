«Ахмат» о драке в Грозном: «Небольшая потасовка, потолкались ребята. Молодые, амбициозные, все хотят победить»

Пресс-атташе «Ахмата» Казбек Хаджиев дал комментарий по поводу потасовки между игроками в матче молодежного первенства против (1:5).

О драке

«На 83-й минуте наш футболист Садулаев возмутился тем, что судья показал ему вторую желтую карточку, которая стала для него красной.

Это вызвало небольшую потасовку на поле, потолкались ребята. Молодые, амбициозные, все хотят победить.

Сам инцидент длился считанные секунды и был исчерпан. Судьи разняли игроков, три удаления, игра продолжилась».

О том, что игрок толкнул судью

«Да, я где-то прочитал, о том, что он якобы это сделал. Если действительно Садулаев толкнул судью, КДК рассмотрит, посмотрит видео, для этого он и есть.

Судейская бригада вмешалась, всех разняла. Там не было такой драки, как ее описывают. Такое в молодежном первенстве бывает», – сказал Хаджиев.