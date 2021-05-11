«Интер» договорился с Индзаги о контракте на два года. Документы подпишут в ближайшие часы

Новым главным тренером «Интера» станет Симоне Индзаги, сейчас возглавляющий «Лацио», сообщает журналист Фабрицио Романо.
Контракт с итальянским специалистом будет рассчитан на два сезона. Документы подпишут в ближайшие часы.
Индзаги сменит во главе команды Антонио Конте, ушедшего в связи с разногласиями, возникшими между ним и руководством.
В минувшем сезоне «Интер» выиграл чемпионат Италии, а «Лацио» занял шестую строчку.
Конте ушел из «Интера» через 25 дней после чемпионства. Клуб до сих пор не выплатил зарплаты за март, а топовых игроков собираются продать