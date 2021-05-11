«Интер» договорился с Индзаги о контракте на два года. Документы подпишут в ближайшие часы

Теги Интер Лацио Симоне Индзаги серия А Италия Антонио Конте Футбол

Новым главным тренером «Интера» станет Симоне Индзаги, сейчас возглавляющий «Лацио», сообщает журналист Фабрицио Романо.

Контракт с итальянским специалистом будет рассчитан на два сезона. Документы подпишут в ближайшие часы.

Индзаги сменит во главе команды Антонио Конте, ушедшего в связи с разногласиями, возникшими между ним и руководством.

В минувшем сезоне «Интер» выиграл чемпионат Италии, а «Лацио» занял шестую строчку.

Конте ушел из «Интера» через 25 дней после чемпионства. Клуб до сих пор не выплатил зарплаты за март, а топовых игроков собираются продать

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья