«Интер» договорился с Индзаги о контракте на два года. Документы подпишут в ближайшие часы

Новым главным тренером «Интера» станет , сейчас возглавляющий «Лацио», сообщает журналист Фабрицио Романо.

Контракт с итальянским специалистом будет рассчитан на два сезона. Документы подпишут в ближайшие часы.

Индзаги сменит во главе команды , ушедшего в связи с разногласиями, возникшими между ним и руководством.

В минувшем сезоне «Интер» выиграл чемпионат Италии, а занял шестую строчку.

Конте ушел из «Интера» через 25 дней после чемпионства. Клуб до сих пор не выплатил зарплаты за март, а топовых игроков собираются продать