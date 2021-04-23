«Милан» купил вратаря «Лилля» Меньяна. Контракт – до 2026 года

Вратарь «Лилля» стал футболистом .

25-летний француз подписал контракт с итальянским клубом до лета 2026 года и будет играть под 16-м номером.

Ранее сообщалось, что «Милан» заплатит за Меньяна 13+2 млн евро, а голкипер будет зарабатывать 2,5+0,5 млн евро в год.

В завершившемся сезоне Лиги 1 Меньян стал чемпионом с и провел 21 из 38 матчей на ноль. Его статистика – здесь.

«Милан» подписал Меньяна на замену Джанлуиджи Доннарумме, который покидает клуб в качестве свободного агента.

Mike’s Rossonero adventure begins! ✍️



Ecco il nostro primo nuovo acquisto! ✍️ #SempreMilan pic.twitter.com/kA6UAn9A0s — AC Milan (@acmilan) May 27, 2021

«Лилль» оттеснил «ПСЖ» и рвется к чемпионству в Лиге 1. Как так получилось?