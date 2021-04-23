«Милан» купил вратаря «Лилля» Меньяна. Контракт – до 2026 года

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Вратарь «Лилля» Майк Меньян стал футболистом «Милана».

25-летний француз подписал контракт с итальянским клубом до лета 2026 года и будет играть под 16-м номером.

Ранее сообщалось, что «Милан» заплатит за Меньяна 13+2 млн евро, а голкипер будет зарабатывать 2,5+0,5 млн евро в год.

В завершившемся сезоне Лиги 1 Меньян стал чемпионом с «Лиллем» и провел 21 из 38 матчей на ноль. Его статистика – здесь.

«Милан» подписал Меньяна на замену Джанлуиджи Доннарумме, который покидает клуб в качестве свободного агента.

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