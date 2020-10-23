Осечка «Спартака», Россия в порядке на Кубке «Карьялы», «Бавария» сильнее «Боруссии», победы «Барсы» и «МЮ», Медведев в финале «Мастерса» и другие новости утра

1. В 14-м туре РПЛ «Спартак» не выиграл у «Урала» (2:2), дважды ведя в счете по ходу матча. Красно-белые потеряли очки в 2 турах подряд впервые в сезоне, в 4 последних матчах у команды Доменико Тедеско 1 победа.

Не обошлось без обсуждения судейства: Павел Кукуян назначил пенальти в пользу «Спартака» за фол Рыкова на Мозесе, что вызвало вопросы к эпизоду с падением Бикфалви. Также возникла дискуссия вокруг возможного фола на Ларссоне перед 2-м голом «Урала».

Еще из интересного: Павел Погребняк забил 9-й гол «Спартаку» в 16 матчах. Он воспитанник клуба.

В других матчах «Арсенал» и «Ротор» не выявили победителя, а «Ахмат» вырвал три очка у «Тамбова» благодаря голу на 87-й минуте.

2. Сборная России победила Швецию по буллитам, одержав вторую победу на Кубке «Карьялы». Хозяйка турнира Финляндия проиграла Чехии.

3. «Бавария» обыграла «Боруссию» (3:2) в Дортмунде и единолично лидирует в Бундеслиге. «Лейпциг» разнес «Фрайбург» и другие результаты.

«Шальке» продлил свою безрадостную серию: команда 23 матча подряд не побеждает в Бундеслиге и идет предпоследней.

4. «Барселона» вышла на матч с «Бетисом» без Месси, а потом Лео появился на поле и сделал дубль, каталонцы победили со счетом 5:2. Антуан Гризманн отметился голом с игры, но не забил 4-й пенальти подряд – один за «Барсу», три за сборную Франции.

«Атлетико» позже вечером разобрался с «Кадисом» (4:0) и поднялся на промежуточное первое место в Ла Лиге, а Суарес и Феликс лидируют в гонке бомбардиров испанского первенства с 5 голами. Все результаты дня – тут.

5. В АПЛ «МЮ» победил «Эвертон» (3:1) благодаря дублю Бруну и голу Кавани. «Челси» выиграл 4-й матч подряд, разгромив «Шеффилд» (4:1). Остальные результаты дня – здесь.

6. На «Мастерсе» в Париже Даниил Медведев победил Милоша Раонича и вышел в финал, Александр Зверев выбил Рафаэля Надаля.

7. Полузащитник «Барселоны» Анссумане Фати получил травму в игре с «Бетисом»: у него диагностирован разрыв внутреннего мениска левого колена.

8. У полузащитников Эдена Азара и Каземиро коронавирус. Больше в «Реале» никто не болеет.

9. Дембеле, Умтити, Брэйтуэйт, Фирпо и Аленья могут покинуть «Барселону» в январе.

10. Олимпийская чемпионка Алина Загитова представила новый показательный номер под музыку из «Нотр-Дам де Пари». Она чисто прыгнула тройные лутц и флип.

11. У Марио Фернандеса травма задней поверхности левого бедра. Защитник ЦСКА работает индивидуально.

12. Тяжеловес ММА Сергей Харитонов в 1-м раунде нокаутировал британца Оли Томпсона на турнире PaRus Fight Championship 2020 в Дубае.

13. Чемпион мира по биатлону и депутат Госдумы Антон Шипулин в августе потратил 163 тысячи рублей на такси. Он проводил в среднем 6,4 часа в служебных поездках ежедневно.

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