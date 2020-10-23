Чемпионат Испании. «Атлетико» разнес «Кадис», «Барселона» забила 5 мячей «Бетису», «Севилья» одолела «Осасуну»

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Начался 9-й тур Ла Лиги. 

В стартовом матче тура «Эльче» и «Сельта» (1:1) поделили очки.

В субботу «Барселона» разгромила «Бетис» (5:2), «Атлетико» разнес «Кадис» (4:0).

В воскресенье в заключительном матче тура сойдутся «Валенсия» и «Реал».

Чемпионат Испании

9-й тур

Уэска – Эйбар 1:1 (0:1, 1:0)
Дата проведения
7 ноября, 16.00, «Эль Алькорас»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 38 Бургос, 1:1 – 67 Рафа Мир.
УэскаФернандес, Педро Лопес, Сиовас, Инсуа, Галан, Москера (Думбия, 90), Гарсия (Хуан Карлос, 79), Микель Рико (Нвакали, 90), Феррейро (Серхио Гомес, 83), Сандро Рамирес (Онтиверос, 79), Рафа Мир.
ЭйбарДмитрович, Оливейра, Арбилья, Родригес (Муто, 65), Бургос (Бигас, 74), Посо, Альварес, Инуи, Экспосито, Хиль (Леон, 86), Кике Гарсия (Диоп, 74).
Предупреждения:
Инсуа (89), Думбия (90).

 

Барселона – Бетис 5:2 (1:1, 4:1)
Дата проведения
7 ноября, 18.15, «Камп Ноу»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 22 Дембеле, 1:1 – 45 Санабрия, 2:1 – 49 Гризманн, 3:1 – 61, пенальти Месси, 3:2 – 73 Морон, 4:2 – 82 Месси, 5:2 – 90 Педри.
Барселонатер Стеген, Серджи Роберто, Пике, Лангле, Альба, Дембеле (Тринкау, 66), Бускетс (Пьянич, 86), де Йонг, Педри, Гризманн (Брэйтуэйт, 78), Фати (Месси, 46).
БетисБраво, Эмерсон, Манди, Бартра, Морено, Вильям Карвалью, Родригес, Хоакин (Руибаль, 63), Каналес (Родри, 86), Тельо (Руис, 63), Санабрия (Морон, 71).
Предупреждения:
Манди (32), Фати (37), Педри (41), Морено (45).
Удаление:
Манди (60).

 

Севилья – Осасуна 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
7 ноября, 20.30, «Рамон Санчес Писхуан»
превью матча онлайн статистика
Гол:
1:0 – 59, пенальти Окампос.
СевильяБуну, Навас (Ракитич, 46), Кунде, Диего Карлос, Акунья (Эскудеро, 42), Жордан (Гудель, 89), Фернандо, Оливер Торрес, Окампос, Эн-Несири (Васкес, 89), Фернандес (де Йонг, 68).
ОсасунаЭррера, Ронкалья, Унаи Гарсия (Видаль, 67), Давид Гарсия, Хуан Крус (Иньиго Перес, 83), Рубен Гарсия (Роберто Торрес, 67), Монкайола, Торро (Ойер Санхурхо, 16), Хони Родригес, Будимир, Гальего (Адриан, 83).
Предупреждения:
Унаи Гарсия (38), Ракитич (77), Ойер Санхурхо (80), Фернандо (87), Давид Гарсия (90).

 

Атлетико – Кадис 4:0 (2:0, 2:0)
Дата проведения
7 ноября, 23.00, «Ванда Метрополитано»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – Жоау Феликс, 2:0 – 22 Льоренте, 3:0 – 51 Суарес, 4:0 – 90 Жоау Феликс.
АтлетикоОблак, Эрмосо, Хименес, Триппьер, Савич, Сауль, Коке (Кондогбиа, 72), Льоренте (Корреа, 55), Эррера (Торрейра, 62), Жоау Феликс, Суарес (Лемар, 71).
КадисЛедесма, Кала, Фали Хименес, Эспино (Искьердо, 46), Акапо (Алькала, 46), Аугусто Фернандес (Помбо, 61), Алекс Фернандес, Йонссон (Гарридо, 72), Сальви Санчес, Лосано (Переа, 61), Негредо.
Предупреждения:
Йонссон (57), Кондогбиа (85).

 

Хетафе – Вильярреал
Дата проведения
8 ноября, 16.00, «Колисеум Альфонсо Перес»
превью матча онлайн статистика

 

Реал Сосьедад – Гранада
Дата проведения
8 ноября, 18.15, «Реале Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Вальядолид – Атлетик
Дата проведения
8 ноября, 20.30, «Хосе Соррилья»
превью матча онлайн статистика

 

Леванте – Алавес
Дата проведения
8 ноября, 20.30, «Сьюдад де Валенсия»
превью матча онлайн статистика

 

Валенсия – Реал Мадрид
Дата проведения
8 ноября, 23.00, «Месталья»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Эльче – Сельта 1:1 (1:1, 0:0)
Дата проведения
6 ноября, 23.00, «Мартинес Валеро»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 4, пенальти Фидель, 1:1 – 41 Санти Мина.
ЭльчеБадия, Хосан, Барраган, Верду, Диего Гонсалес (Хосема, 60), Фидель (Санчес Миньо, 39), Моренте, Мфулу (Ригони, 61; Нино, 77), Марконе, Милья (Гути, 61), Бойе.
СельтаРубен Бланко, Мальо, Айду, Мурильо, Оласа, Тапия (Бельтран, 66), Аспас, Мендес (Вейга, 84), Денис Суарес, Нолито, Санти Мина (Родригес, 77).
Предупреждения:
Денис Суарес (5), Диего Гонсалес (13), Бойе (58), Оласа (72), Аспас (81), Родригес (90), Барраган (90), Вейга (90).

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

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