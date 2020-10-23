Чемпионат Испании. «Атлетико» разнес «Кадис», «Барселона» забила 5 мячей «Бетису», «Севилья» одолела «Осасуну»

Начался 9-й тур Ла Лиги.

В стартовом матче тура «Эльче» и «Сельта» (1:1) поделили очки.

В субботу разгромила «Бетис» (5:2), разнес «Кадис» (4:0).

В воскресенье в заключительном матче тура сойдутся и .

Чемпионат Испании

9-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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