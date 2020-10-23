Чемпионат Испании. «Атлетико» разнес «Кадис», «Барселона» забила 5 мячей «Бетису», «Севилья» одолела «Осасуну»

Начался 9-й тур Ла Лиги.
В стартовом матче тура «Эльче» и «Сельта» (1:1) поделили очки.
В субботу «Барселона» разгромила «Бетис» (5:2), «Атлетико» разнес «Кадис» (4:0).
В воскресенье в заключительном матче тура сойдутся «Валенсия» и «Реал».
Чемпионат Испании
9-й тур
- Дата проведения
- 7 ноября, 16.00, «Эль Алькорас»
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Уэска –
Фернандес, Педро Лопес, Сиовас, Инсуа, Галан, Москера (Думбия, 90), Гарсия (Хуан Карлос, 79), Микель Рико (Нвакали, 90), Феррейро (Серхио Гомес, 83), Сандро Рамирес (Онтиверос, 79), Рафа Мир.
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Эйбар –
Дмитрович, Оливейра, Арбилья, Родригес (Муто, 65), Бургос (Бигас, 74), Посо, Альварес, Инуи, Экспосито, Хиль (Леон, 86), Кике Гарсия (Диоп, 74).
- Дата проведения
- 7 ноября, 18.15, «Камп Ноу»
- Голы:
- 1:0 – 22 Дембеле, 1:1 – 45 Санабрия, 2:1 – 49 Гризманн, 3:1 – 61, пенальти Месси, 3:2 – 73 Морон, 4:2 – 82 Месси, 5:2 – 90 Педри.
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Барселона –
тер Стеген, Серджи Роберто, Пике, Лангле, Альба, Дембеле (Тринкау, 66), Бускетс (Пьянич, 86), де Йонг, Педри, Гризманн (Брэйтуэйт, 78), Фати (Месси, 46).
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Бетис –
Браво, Эмерсон, Манди, Бартра, Морено, Вильям Карвалью, Родригес, Хоакин (Руибаль, 63), Каналес (Родри, 86), Тельо (Руис, 63), Санабрия (Морон, 71).
- Удаление:
- Манди (60).
- Дата проведения
- 7 ноября, 20.30, «Рамон Санчес Писхуан»
- Гол:
- 1:0 – 59, пенальти Окампос.
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Севилья –
Буну, Навас (Ракитич, 46), Кунде, Диего Карлос, Акунья (Эскудеро, 42), Жордан (Гудель, 89), Фернандо, Оливер Торрес, Окампос, Эн-Несири (Васкес, 89), Фернандес (де Йонг, 68).
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Осасуна –
Эррера, Ронкалья, Унаи Гарсия (Видаль, 67), Давид Гарсия, Хуан Крус (Иньиго Перес, 83), Рубен Гарсия (Роберто Торрес, 67), Монкайола, Торро (Ойер Санхурхо, 16), Хони Родригес, Будимир, Гальего (Адриан, 83).
- Предупреждения:
- Унаи Гарсия (38), Ракитич (77), Ойер Санхурхо (80), Фернандо (87), Давид Гарсия (90).
- Дата проведения
- 7 ноября, 23.00, «Ванда Метрополитано»
- Голы:
- 1:0 – 8 Жоау Феликс, 2:0 – 22 Льоренте, 3:0 – 51 Суарес, 4:0 – 90 Жоау Феликс.
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Атлетико –
Облак, Эрмосо, Хименес, Триппьер, Савич, Сауль, Коке (Кондогбиа, 72), Льоренте (Корреа, 55), Эррера (Торрейра, 62), Жоау Феликс, Суарес (Лемар, 71).
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Кадис –
Ледесма, Кала, Фали Хименес, Эспино (Искьердо, 46), Акапо (Алькала, 46), Аугусто Фернандес (Помбо, 61), Алекс Фернандес, Йонссон (Гарридо, 72), Сальви Санчес, Лосано (Переа, 61), Негредо.
- Дата проведения
- 8 ноября, 16.00, «Колисеум Альфонсо Перес»
- Дата проведения
- 8 ноября, 18.15, «Реале Арена»
- Дата проведения
- 8 ноября, 20.30, «Хосе Соррилья»
- Дата проведения
- 8 ноября, 20.30, «Сьюдад де Валенсия»
- Дата проведения
- 8 ноября, 23.00, «Месталья»
- Дата проведения
- 6 ноября, 23.00, «Мартинес Валеро»
- Голы:
- 1:0 – 4, пенальти Фидель, 1:1 – 41 Санти Мина.
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Эльче –
Бадия, Хосан, Барраган, Верду, Диего Гонсалес (Хосема, 60), Фидель (Санчес Миньо, 39), Моренте, Мфулу (Ригони, 61; Нино, 77), Марконе, Милья (Гути, 61), Бойе.
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Сельта –
Рубен Бланко, Мальо, Айду, Мурильо, Оласа, Тапия (Бельтран, 66), Аспас, Мендес (Вейга, 84), Денис Суарес, Нолито, Санти Мина (Родригес, 77).
- Предупреждения:
- Денис Суарес (5), Диего Гонсалес (13), Бойе (58), Оласа (72), Аспас (81), Родригес (90), Барраган (90), Вейга (90).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.