Черчесов проиграл «Спартаку» 4 матча подряд. Последняя победа была в 2013-м с «Амкаром»
Станислав Черчесов не обыгрывает «Спартак» более 12 лет.
Станислав Черчесов с 2013 года не обыгрывает «Спартак» в качестве тренера.
Сегодня «Ахмат» под руководством Черчесова уступил красно-белым в домашнем матче 15-го тура Мир РПЛ (1:2).
Черчесов проиграл «Спартаку» в качестве тренера в 4-м матче подряд – три предыдущих поражения он потерпел в 2014-2015 годах во главе «Динамо».
Последняя победа над московским клубом была 26 августа 2013 года – тогда Черчесов возглавлял «Амкар» (2:1).
Что «Динамо» делать с Карпиным?6406 голосов
Оставлять, дать поработать
Увольнять сейчас
Увольнять в зимнюю паузу
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости