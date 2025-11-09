Черчесов проиграл «Спартаку» 4 матча подряд. Последняя победа была в 2013-м с «Амкаром»

Станислав Черчесов не обыгрывает «Спартак» более 12 лет.

Станислав Черчесов с 2013 года не обыгрывает «Спартак» в качестве тренера.

Сегодня «Ахмат » под руководством Черчесова уступил красно-белым в домашнем матче 15-го тура Мир РПЛ (1:2).

Черчесов проиграл «Спартаку » в качестве тренера в 4-м матче подряд – три предыдущих поражения он потерпел в 2014-2015 годах во главе «Динамо».

Последняя победа над московским клубом была 26 августа 2013 года – тогда Черчесов возглавлял «Амкар» (2:1).