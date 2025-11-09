У Игора Тиаго 6 голов в 6 последних матчах АПЛ, три из них – «МЮ» и «Ливерпулю». С восемью голами форвард «Брентфорда» второй бомбардир лиги после Холанда

У Игора Тиаго 6 голов в 6 последних матчах АПЛ.

Нападающий «Брентфорда » Игор Тиаго забил 6 голов в 6 последних матчах английской Премьер-лиги.

Сегодня бразилец сделал дубль в матче с «Ньюкаслом » (3:1) в 11-м туре.

Примечательно, что три из шести мячей Тиаго забил «МЮ» (дубль) и «Ливерпулю».

Суммарно на его счету 8 голов в 11 матчах сезона АПЛ . Он идет вторым в гонке бомбардиров чемпионата, уступая Эрлингу Холанду из «Манчестер Сити » (13 голов).

