«В вагинах всех женщин мира есть бактерии, но лишь иногда они вызывают заболевания». Президент «Лацио» о положительных тестах на ковид

Президент «Лацио» выступил с заявлением по поводу вспышки коронавируса в команде, а также рассказал, как относится к положительным тестам.

«Что значит положительный? Заразный, верно? Даже во влагалищах женщин, всех женщин мира, есть бактерии. Но не все из них патогенные. Только иногда они вызывают заболевания.

Здоровье – это право каждого, мы не хотим каких-то особых привилегий. Даже у [спортивного директора] Игли Таре положительный тест.

Проблема в том, что даже если ваш тест оказался положительным, никто не скажет вам, заразились вы или нет – есть неопределенность в интерпретации результатов.

Вот почему я попросил [президента Габриэле] Гравину использовать единую структуру для тестирования всех, чтобы задать одинаковые параметры. Я предложил FederLab Italia – они работают в Серии C», – сказал Лотито в интервью La Repubblica.

«Лацио» опять за свое – перед Серией А игроки магически выздоравливают. Лига подозревает неладное