Кубок «Карьялы». Россия против Швеции, Финляндия сыграет с Чехией

В Финляндии продолжается первый этап Евротура – Кубок «Карьялы».

, выступающая на турнире молодежным составом, сыграет со Швецией. Хозяева турнира финны проведут матч с Чехией.

Евротур

Кубок «Карьялы»

Положение команд: Россия – 3 (1), Чехия – 3 (1), Швеция – 0 (1), Финляндия – 0 (1).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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