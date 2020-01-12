Кубок «Карьялы». Россия против Швеции, Финляндия сыграет с Чехией

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В Финляндии продолжается первый этап ЕвротураКубок «Карьялы».

Сборная России, выступающая на турнире молодежным составом, сыграет со Швецией. Хозяева турнира финны проведут матч с Чехией

Евротур

Кубок «Карьялы»

Швеция – Россия
Дата проведения
7 ноября, 14.30
Онлайн матча Видео

Финляндия – Чехия
Дата проведения
7 ноября, 18.30
Онлайн матча Видео

Положение команд: Россия – 3 (1), Чехия – 3 (1), Швеция – 0 (1), Финляндия – 0 (1). 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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