Кубок «Карьялы». Россия против Швеции, Финляндия сыграет с Чехией

В Финляндии продолжается первый этап Евротура – Кубок «Карьялы».
Сборная России, выступающая на турнире молодежным составом, сыграет со Швецией. Хозяева турнира финны проведут матч с Чехией.
Евротур
Кубок «Карьялы»
- Дата проведения
- 7 ноября, 14.30
- Дата проведения
- 7 ноября, 18.30
Положение команд: Россия – 3 (1), Чехия – 3 (1), Швеция – 0 (1), Финляндия – 0 (1).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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