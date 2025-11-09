Галактионов оценил первый круг «Локомотива»: «Оценки не нам ставить. Были очень хорошие матчи, где-то мы упускали инициативу, теряли очки. Наш коллектив растет»

Михаил Галактионов оценил результаты «Локомотива» в первом круге РПЛ.

Главный тренер «Локомотива » Михаил Галактионов оценил результаты команды в первом круге Мир РПЛ . Сегодня железнодорожники обыграли «Оренбург » в 15-м туре чемпионата России (1:0) после трех матчей без побед. «Локомотив» с 30 очками занимает 4-е место в турнирной таблице.

– Как оцените первый круг?

– Оценки и итоги не нам ставить и подводить. Таблица существует, и любой результат место команды меняет. Поэтому сегодня было важно сделать шаг вперед. Очень важный матч со стратегической точки зрения.

У нас были матчи очень хорошие, были матчи, где мы упускали инициативу и теряли очки там, где не должны были их терять. Очевидно, что коллектив наш растет, и здесь важно делать правильные вещи, стратегически верно идти. Уровень готовности позволяет эти задачи решать, – сказал Михаил Галактивонов.