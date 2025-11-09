  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Галактионов оценил первый круг «Локомотива»: «Оценки не нам ставить. Были очень хорошие матчи, где-то мы упускали инициативу, теряли очки. Наш коллектив растет»
5

Галактионов оценил первый круг «Локомотива»: «Оценки не нам ставить. Были очень хорошие матчи, где-то мы упускали инициативу, теряли очки. Наш коллектив растет»

Михаил Галактионов оценил результаты «Локомотива» в первом круге РПЛ.

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов оценил результаты команды в первом круге Мир РПЛ. Сегодня железнодорожники обыграли «Оренбург» в 15-м туре чемпионата России (1:0) после трех матчей без побед. «Локомотив» с 30 очками занимает 4-е место в турнирной таблице.

– Как оцените первый круг?

– Оценки и итоги не нам ставить и подводить. Таблица существует, и любой результат место команды меняет. Поэтому сегодня было важно сделать шаг вперед. Очень важный матч со стратегической точки зрения.

У нас были матчи очень хорошие, были матчи, где мы упускали инициативу и теряли очки там, где не должны были их терять. Очевидно, что коллектив наш растет, и здесь важно делать правильные вещи, стратегически верно идти. Уровень готовности позволяет эти задачи решать, – сказал Михаил Галактивонов. 

Что «Динамо» делать с Карпиным?6421 голос
Оставлять, дать поработатьВалерий Карпин
Увольнять сейчасСборная России по футболу
Увольнять в зимнюю паузуСпартак
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
logoЛокомотив
logoМихаил Галактионов
logoОренбург
logoМатч ТВ
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Галактионов про 1:0 с «Оренбургом»: «Игра за шесть очков, «Локо» было важно прервать серию неудач. Ребята грызут место под солнцем, чтобы оставаться в лидирующей группе»
сегодня, 15:41
Комличенко про 1:0 с «Оренбургом»: «В перерыве немного пообщались на высоких тонах, друг друга завели. В 1-м тайме я не реализовал пару моментов, должны мастеровитее играть, увереннее побеждать»
сегодня, 14:54
Тренер «Оренбурга» Белоруков о 0:1 с «Локо»: «Действия судьи были в одну сторону. Когда Комличенко был на газоне, сразу же остановил игру. Когда наш игрок лежал 2 минуты, никто не свистнул»
сегодня, 14:50
Главные новости
«Манчестер Сити» – «Ливерпуль». 2:0 – Холанд и Нико забили в 1-м тайме, гол гостей отменен. Онлайн-трансляция
13 минут назадLive
«Реал» не выиграл 2 матча подряд впервые при Алонсо – поражение от «Ливерпуля» и ничья с «Райо»
13 минут назад
Холанд забил 99-й гол в АПЛ – «Ливерпулю». Эрлинг проводит 108-й матч в чемпионате
15 минут назад
Станкович из-за проблем с голосом не пришел на пресс-конференцию после победы над «Ахматом»
16 минут назад
«Райо Вальекано» сдержал «Реал» – 0:0
21 минуту назад
Чемпионат Испании. «Реал» сыграл вничью с «Райо Вальекано», «Барселона» в гостях у «Сельты», «Бетис» против «Валенсии»
22 минуты назад
Чемпионат Италии. «Интер» против «Лацио», «Рома» играет с «Удинезе», «Наполи» уступил «Болонье», «Сассуоло» разгромил «Аталанту»
33 минуты назадLive
Мамардашвили сбил Доку в штрафной в игре с «Ман Сити» – судья с ВАР поставил пенальти. Холанд с точки не забил вратарю «Ливерпуля»
38 минут назадФото
«Балтика» – «Краснодар». 1:1 – Сперцян забил на 3-й, Хиль – на 5-й. Онлайн-трансляция
39 минут назадLive
Только у «Спартака» иностранцы забили все голы в первом круге. В «Локомотиве» у россиян 30 из 31 гола, у ЦСКА – 22 из 26, у «Зенита» – 18 из 29
43 минуты назад
Ко всем новостям
Последние новости
Гол ван Дейка в ворота «Ман Сити» после подачи углового не засчитан после проверки ВАР из-за офсайда у Робертсона
1 минуту назадФото
У «Реала» первая ничья при Алонсо в Ла Лиге – 0:0 с «Райо»
5 минут назад
Мостовой о победе «Спартака» над «Ахматом»: «Не стоит говорить об игре, главное, победили. С таким составом красно-белые должны быть наверху, они там и будут, скорее всего»
22 минуты назад
Мамардашвили отразил 6 пенальти с начала сезона-2023/24 – больше всех в топ-5 лиг
24 минуты назад
«Ман Сити» не реализовал 4 из 5 последних пенальти против «Ливерпуля». Холанд в 10-й раз не забил 11-метровый
29 минут назад
«Рома» – «Удинезе». Довбик в старте. Онлайн-трансляция
33 минуты назадLive
Квеквескири о 0:1: «Локомотив» сдерживал «Оренбург», а не мы их. Почему я должен гордиться, как мы сыграли? Это не «Реал», мы играем в одной лиге»
42 минуты назад
Чемпионат Германии. «Штутгарт» против «Аугсбурга», «Айнтрахт» принимает «Майнц», «Фрайбург» победил «Санкт-Паули»
сегодня, 16:30Live
Станкович получил желтую после гола Мелкадзе за возмущение. Перед матчем тренер «Спартака» был удивлен отмене красной форварда «Ахмата»
сегодня, 16:29
Руй Кошта переизбран президентом «Бенфики», он набрал 65,89% голосов. Португалец будет возглавлять клуб до 2029 года
сегодня, 16:18