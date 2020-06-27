Олег Тактаров: «Был недавно на Украине и не увидел там ни одного человека, который бы плохо сказал о России или Путине»

Ветеран ММА Олег Тактаров рассказал о своих впечатлениях от посещения Украины.

«Я за 25 лет насмотрелся всего: рассказывают одно и то же, но ничего не происходит. Тема Украины не сходит с уст Соловьева.

Я был недавно на Украине и не увидел там ни одного человека, который бы плохо сказал о России или о президенте Путине.

О чем разговаривать дальше, если у нас под боком вранье? Правительство Украины вводит обязательный украинский язык и зарабатывает на этом. Обычные люди как жили, так и живут.

Если политики не будут нагнетать истерию, то не смогут зарабатывать деньги на борьбе с ветряными мельницами. Я месяц не смотрел телевизор и ничего от этого не потерял совершенно», – заявил Тактаров.

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