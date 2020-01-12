Видеотрансляция матча Швеция – Россия. Идет 2-й период

Сегодня сборная России, выступающая молодежным составом, играет со Швецией в рамках финского этапа Евротура – Кубка «Карьялы».
На Sports.ru можно посмотреть этот матч в прямом эфире.
- Дата проведения
- 7 ноября, 14.30, «Хартвалл Арена»
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