Видеотрансляция матча Швеция – Россия. Идет 2-й период

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Сегодня сборная России, выступающая молодежным составом, играет со Швецией в рамках финского этапа Евротура – Кубка «Карьялы». 

На Sports.ru можно посмотреть этот матч в прямом эфире. 

Швеция – Россия 0:0 (2 период)
Дата проведения
7 ноября, 14.30, «Хартвалл Арена»
Онлайн матча Видео

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