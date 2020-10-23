Месси забил с игры впервые в сезоне – в 12-м матче

Нападающий сделал дубль в матче 9-го тура с «Бетисом» (5:2).

На 61-й минуте аргентинец реализовал пенальти, а на 82-й минуте забил с игры после паса Серджи Роберто.

В текущем сезоне Месси забил семь голов, шесть из них – с одиннадцатиметровой отметки. Пять пенальти аргентинец реализовал в составе «Барселоны» («Вильярреалу», «Ференцварошу», «Ювентусу», киевскому «Динамо» и «Бетису»), один – в матче за сборную (команде Эквадора).

Второй гол в ворота «Бетиса» стал первым для Месси в сезоне, забитым с игры. Для этого ему понадобилось двенадцать матчей – десять за «Барселону» и два за сборную.

Подробнее со статистикой 33-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча «Барсы» с .