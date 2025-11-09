«Ахмат» проиграл 4 матча подряд с учетом пенальти в Кубке. Команда Черчесова не побеждает 7 игр кряду
«Ахмат» не побеждает больше месяца.
Серия «Ахмата» без побед продлилась до семи матчей.
Команда Станислава Черчесова уступила «Спартаку» (1:2) в домашнем матче 15-го тура Мир РПЛ.
В последний раз грозненцы побеждали 27 сентября – в матче с «Акроном» (3:0). После этого команда проиграла пять матчей и дважды сыграла вничью во всех турнирах.
Отметим, что матч с «Рубином» в Фонбет Кубке России завершился поражением «Ахмата» по пенальти (3:4) после ничьей в основное время (3:3).
22 ноября «Ахмат» сыграет с «Рубином» на выезде в чемпионате России. В РПЛ команда идет 11-й, имея 16 баллов.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
