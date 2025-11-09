Экитике о Мбаппе: «Он мне как старший брат, в «ПСЖ» всегда давал мне советы. Мы игроки разного типа, я больше играю на команду»
Юго Экитике: Мбаппе давал мне советы в «ПСЖ», но мы разные игроки.
Юго Экитике рассказал, как Килиан Мбаппе поддерживал его в «ПСЖ».
«Он был мне как старший брат. Я просто не играл. В конце мне было тяжело. Он был добр ко мне, всегда давал советы. Он видел, что я не в лучшем положении в «ПСЖ», поэтому он рад, что теперь у меня все получается. Мы можем видеться и играть вместе в сборной.
Он быстрее меня. Я быстр, но он один из самых быстрых игроков в мире. Надеюсь, однажды мне удастся этого достичь, но мы игроки разного типа. Он может развивать скорость, а я больше играю на команду», – сказал нападающий «Ливерпуля» и сборной Франции.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Telegraph
