Месси остался в запасе «Барсы» на матч с «Бетисом». Он играл без замен во всех матчах сезона ранее

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Стал известен стартовый состав «Барселоны» на матч 9-го тура Ла Лиги с «Бетисом».

Нападающий каталонского клуба Лионель Месси остался в запасе. До этого аргентинец во всех девяти матчах сезона играл без замен.

«Барселона»: тер Стеген, Роберто, Лангле, Пике, Альба, Бускетс, Педри, де Йонг, Дембеле, Гризманн, Фати.

Запасные: Месси, Дест, Аленья, Пьянич, Нето, Брэйтуэйт, Пуч, Тринкау, Фирпо, Мингеса, Конрад и Теньяс.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Бетис». Начало – в 18:15 по московскому времени. 

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