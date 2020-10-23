Месси остался в запасе «Барсы» на матч с «Бетисом». Он играл без замен во всех матчах сезона ранее

Стал известен стартовый состав «Барселоны» на матч 9-го тура Ла Лиги с «Бетисом».
Нападающий каталонского клуба Лионель Месси остался в запасе. До этого аргентинец во всех девяти матчах сезона играл без замен.
«Барселона»: тер Стеген, Роберто, Лангле, Пике, Альба, Бускетс, Педри, де Йонг, Дембеле, Гризманн, Фати.
Запасные: Месси, Дест, Аленья, Пьянич, Нето, Брэйтуэйт, Пуч, Тринкау, Фирпо, Мингеса, Конрад и Теньяс.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Бетис». Начало – в 18:15 по московскому времени.