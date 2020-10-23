«Спартак» потерял очки в 2 турах подряд впервые в сезоне

на выезде сыграл вничью с «Уралом» (2:2) в 14-м туре Премьер-лиги.

Нападающий московской команды сделал дубль, и его голы дважды позволяли гостям выходить вперед в счете, но екатеринбуржцы сравнивали в обоих случаях. В ворота Александра Максименко забивали форвард и полузащитник хозяев .

«Спартак» потерял очки в 2 турах подряд впервые в текущем чемпионате Премьер-лиги. Неделю назад московская команда потерпела поражение от «Ростова» (0:1).

На счету сейчас 28 очков. У лидирующего в чемпионате ЦСКА столько же очков, но эта команда еще не играла в рамках 14-го тура и в воскресенье встретится с «Ростовом». Кроме того, ЦСКА превосходит «Спартак» по дополнительным показателям за счет победы в очной встрече в сентябре (3:1).

«Зенит» имеет 27 очков и завтра встретится с «Краснодаром» в рамках 14-го тура.

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ