«Спартак» потерял очки в 2 турах подряд впервые в сезоне

Теги Спартак Павел Погребняк премьер-лига Россия Урал Рафал Аугустыняк Александр Соболев Футбол

«Спартак» на выезде сыграл вничью с «Уралом» (2:2) в 14-м туре Премьер-лиги.

Нападающий московской команды Александр Соболев сделал дубль, и его голы дважды позволяли гостям выходить вперед в счете, но екатеринбуржцы сравнивали в обоих случаях. В ворота Александра Максименко забивали форвард «Урала» Павел Погребняк и полузащитник хозяев Рафал Аугустыняк.

«Спартак» потерял очки в 2 турах подряд впервые в текущем чемпионате Премьер-лиги. Неделю назад московская команда потерпела поражение от «Ростова» (0:1).

На счету «Спартака» сейчас 28 очков. У лидирующего в чемпионате ЦСКА столько же очков, но эта команда еще не играла в рамках 14-го тура и в воскресенье встретится с «Ростовом». Кроме того, ЦСКА превосходит «Спартак» по дополнительным показателям за счет победы в очной встрече в сентябре (3:1).

«Зенит» имеет 27 очков и завтра встретится с «Краснодаром» в рамках 14-го тура.

Урал – Спартак 2:2 (1:2, 1:0)
Дата проведения
7 ноября, 14.00, «Екатеринбург-Арена»
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Голы:
0:1 – Соболев, 1:1 – 11 Погребняк, 1:2 – 45, пенальти Соболев, 2:2 – 60 Аугустыняк.
УралПомазун, Золотов, Рыков, Страннберг, Кулаков, Йовичич (Мишкич, 82), Егорычев, Аугустыняк, Эль-Кабир (Ефремов, 78), Бикфалви, Погребняк.
СпартакМаксименко, Жиго, Джикия, Маслов, Айртон, Крал, Зобнин, Мозес (Умяров, 46), Соболев (Бакаев, 89), Понсе (Кокорин, 81), Ларссон.
Предупреждения:
Мозес (34), Эль-Кабир (44), Рыков (45), Золотов (53), Айртон (86), Жиго (89).

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