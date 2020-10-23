«Спартак» потерял очки в 2 турах подряд впервые в сезоне

«Спартак» на выезде сыграл вничью с «Уралом» (2:2) в 14-м туре Премьер-лиги.
Нападающий московской команды Александр Соболев сделал дубль, и его голы дважды позволяли гостям выходить вперед в счете, но екатеринбуржцы сравнивали в обоих случаях. В ворота Александра Максименко забивали форвард «Урала» Павел Погребняк и полузащитник хозяев Рафал Аугустыняк.
«Спартак» потерял очки в 2 турах подряд впервые в текущем чемпионате Премьер-лиги. Неделю назад московская команда потерпела поражение от «Ростова» (0:1).
На счету «Спартака» сейчас 28 очков. У лидирующего в чемпионате ЦСКА столько же очков, но эта команда еще не играла в рамках 14-го тура и в воскресенье встретится с «Ростовом». Кроме того, ЦСКА превосходит «Спартак» по дополнительным показателям за счет победы в очной встрече в сентябре (3:1).
«Зенит» имеет 27 очков и завтра встретится с «Краснодаром» в рамках 14-го тура.
- Дата проведения
- 7 ноября, 14.00, «Екатеринбург-Арена»
- Голы:
- 0:1 – 6 Соболев, 1:1 – 11 Погребняк, 1:2 – 45, пенальти Соболев, 2:2 – 60 Аугустыняк.
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Урал –
Помазун, Золотов, Рыков, Страннберг, Кулаков, Йовичич (Мишкич, 82), Егорычев, Аугустыняк, Эль-Кабир (Ефремов, 78), Бикфалви, Погребняк.
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Спартак –
Максименко, Жиго, Джикия, Маслов, Айртон, Крал, Зобнин, Мозес (Умяров, 46), Соболев (Бакаев, 89), Понсе (Кокорин, 81), Ларссон.