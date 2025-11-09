Только у «Спартака» иностранцы забили все голы в первом круге. В «Локомотиве» у россиян 30 из 31 гола, у ЦСКА – 22 из 26, у «Зенита» – 18 из 29

Только в «Спартаке» россияне ни разу не забили в первом круге РПЛ.

«Спартак » стал единственным клубом, за который россияне не забили ни одного гола в первом круге Мир РПЛ .

Все 24 гола на счету легионеров красно-белых. В воскресенье команда Деяна Станковича обыграла «Ахмат » (2:1), дубль оформил аргентинский полузащитник Пабло Солари .

При этом в первом круге чемпионата у «Локомотива » российские футболисты забили 30 голов из 31, у ЦСКА – 22 из 26, у «Зенита » – 18 из 29.