Только у «Спартака» иностранцы забили все голы в первом круге. В «Локомотиве» у россиян 30 из 31 гола, у ЦСКА – 22 из 26, у «Зенита» – 18 из 29
Только в «Спартаке» россияне ни разу не забили в первом круге РПЛ.
«Спартак» стал единственным клубом, за который россияне не забили ни одного гола в первом круге Мир РПЛ.
Все 24 гола на счету легионеров красно-белых. В воскресенье команда Деяна Станковича обыграла «Ахмат» (2:1), дубль оформил аргентинский полузащитник Пабло Солари.
При этом в первом круге чемпионата у «Локомотива» российские футболисты забили 30 голов из 31, у ЦСКА – 22 из 26, у «Зенита» – 18 из 29.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Первый спорт»
