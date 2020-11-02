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    Леброн Джеймс – Дональду Трампу: «Ты уволен»

    Теги Леброн Джеймс НБА фото Дональд Трамп Баскетбол

    Звезда «Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на новости о победе Джо Байдена на президентских выборах в США.

    Знаменитый баскетболист выложил изображение с Дональдом Трампом и надписью «Ты уволен» – коронной фразой 74-летнего политика. Трамп в середине 2000-х вел телевизионное реалити-шоу The Apprentice, где в течение 14 сезонов сообщал об увольнении неудавшимся бизнесменам.

    Также Леброн опубликовал отредактированную картинку, на которой Джо Байден блокирует бросок Трампа. Тем самым Джеймс отметил волю к победе Байдена и всех сторонников Демократической партии.

    В США спорт – поле для агитации. Зачем Трамп и Байден потратили миллионы долларов на рекламу в трансляциях?

    Леброн гонится за Джорданом и вне баскетбола. Стал самым популярным спортсменом в Штатах, стремится к миллиарду долларов, уже снялся в «Космическом джеме-2»

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