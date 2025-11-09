Агент Лички: «Предлагал Марцела «Спартаку», менеджеры сказали: «У нас есть главный тренер». Пока нет конкретики, это все просто разгон в прессе»

Агент Лички: у «Спартака» есть тренер, нет предложения, чтобы обсуждать.

Агент Марцела Лички Анатолий Николаев подтвердил, что предлагал кандидатуру тренера «Спартаку».

– Марцел работал в «Динамо», а у «Спартака» с бело-голубыми острое соперничество. Он готов перейти к врагам?

– Нет никакого предложения, чтобы обсуждать. У «Спартака» есть главный тренер. А гадать то, что в прессе – некорректно. Пока нет конкретики, это все просто разгон в прессе.

– Вы предлагали кандидатуру Марцела в «Спартак»?

– Предлагаю не только тренера, но и футболистов. Поэтому – да, предлагал. Мы общались. Предложили кандидатуру.

– Какой была реакция?

– «У нас есть главный тренер».

– Это сказал Кахигао?

– Это говорили менеджеры «Спартака », – сказал Николаев.

Агент Лички сообщил об отказе клубу РПЛ осенью: «Марцел решил, что в мясорубку залезать неохота. Он достиг определенного статуса в России, не готов браться за первый попавшийся вариант»