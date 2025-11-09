Агент Лички: «Предлагал Марцела «Спартаку», менеджеры сказали: «У нас есть главный тренер». Пока нет конкретики, это все просто разгон в прессе»
Агент Марцела Лички Анатолий Николаев подтвердил, что предлагал кандидатуру тренера «Спартаку».
– Марцел работал в «Динамо», а у «Спартака» с бело-голубыми острое соперничество. Он готов перейти к врагам?
– Нет никакого предложения, чтобы обсуждать. У «Спартака» есть главный тренер. А гадать то, что в прессе – некорректно. Пока нет конкретики, это все просто разгон в прессе.
– Вы предлагали кандидатуру Марцела в «Спартак»?
– Предлагаю не только тренера, но и футболистов. Поэтому – да, предлагал. Мы общались. Предложили кандидатуру.
– Какой была реакция?
– «У нас есть главный тренер».
– Это сказал Кахигао?
– Это говорили менеджеры «Спартака», – сказал Николаев.
