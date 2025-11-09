  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Агент Лички: «Предлагал Марцела «Спартаку», менеджеры сказали: «У нас есть главный тренер». Пока нет конкретики, это все просто разгон в прессе»
19

Агент Лички: «Предлагал Марцела «Спартаку», менеджеры сказали: «У нас есть главный тренер». Пока нет конкретики, это все просто разгон в прессе»

Агент Лички: у «Спартака» есть тренер, нет предложения, чтобы обсуждать.

Агент Марцела Лички Анатолий Николаев подтвердил, что предлагал кандидатуру тренера «Спартаку».

– Марцел работал в «Динамо», а у «Спартака» с бело-голубыми острое соперничество. Он готов перейти к врагам?

– Нет никакого предложения, чтобы обсуждать. У «Спартака» есть главный тренер. А гадать то, что в прессе – некорректно. Пока нет конкретики, это все просто разгон в прессе.

– Вы предлагали кандидатуру Марцела в «Спартак»?

– Предлагаю не только тренера, но и футболистов. Поэтому – да, предлагал. Мы общались. Предложили кандидатуру.

– Какой была реакция?

– «У нас есть главный тренер».

– Это сказал Кахигао?

– Это говорили менеджеры «Спартака», – сказал Николаев.

Агент Лички сообщил об отказе клубу РПЛ осенью: «Марцел решил, что в мясорубку залезать неохота. Он достиг определенного статуса в России, не готов браться за первый попавшийся вариант»

Что «Динамо» делать с Карпиным?6358 голосов
Оставлять, дать поработатьВалерий Карпин
Увольнять сейчасСборная России по футболу
Увольнять в зимнюю паузуСпартак
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
logoМарцел Личка
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
агенты
logoДеян Станкович
logoФрансис Кахигао
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Манчестер Сити» – «Ливерпуль». 2:0 – Холанд и Нико забили в 1-м тайме, гол гостей отменен. Онлайн-трансляция
9 минут назадLive
Холанд забил 99-й гол в АПЛ – «Ливерпулю». Эрлинг проводит 108-й матч в чемпионате
11 минут назад
Станкович из-за проблем с голосом не пришел на пресс-конференцию после победы над «Ахматом»
12 минут назад
«Райо Вальекано» сдеражал «Реал» – 0:0
17 минут назад
Чемпионат Испании. «Реал» сыграл вничью с «Райо Вальекано», «Барселона» в гостях у «Сельты», «Бетис» против «Валенсии»
18 минут назад
Чемпионат Италии. «Интер» против «Лацио», «Рома» играет с «Удинезе», «Наполи» уступил «Болонье», «Сассуоло» разгромил «Аталанту»
29 минут назадLive
Мамардашвили сбил Доку в штрафной в игре с «Ман Сити» – судья с ВАР поставил пенальти. Холанд с точки не забил вратарю «Ливерпуля»
34 минуты назадФото
«Балтика» – «Краснодар». 1:1 – Сперцян забил на 3-й, Хиль – на 5-й. Онлайн-трансляция
35 минут назадLive
Только у «Спартака» иностранцы забили все голы в первом круге. В «Локомотиве» у россиян 30 из 31 гола, у ЦСКА – 22 из 26, у «Зенита» – 18 из 29
39 минут назад
Чемпионат России. «Краснодар» против «Балтики», «Спартак» победил «Ахмат», «Зенит» сыграл 1:1 с «Крыльями», «Локо» одолел «Оренбург»
44 минуты назадLive
Ко всем новостям
Последние новости
У «Реала» первая ничья при Алонсо в Ла Лиге – 0:0 с «Райо»
1 минуту назад
«Реал» не выиграл 2 матча подряд впервые при Алонсо – поражение от «Ливерпуля» и ничья с «Райо»
9 минут назад
Мостовой о победе «Спартака» над «Ахматом»: «Не стоит говорить об игре, главное, победили. С таким составом красно-белые должны быть наверху, они там и будут, скорее всего»
18 минут назад
Мамардашвили отразил 6 пенальти с начала сезона-2023/24 – больше всех в топ-5 лиг
20 минут назад
«Ман Сити» не реализовал 4 из 5 последних пенальти против «Ливерпуля». Холанд в 10-й раз не забил 11-метровый
25 минут назад
«Рома» – «Удинезе». Довбик в старте. Онлайн-трансляция
29 минут назадLive
Квеквескири о 0:1: «Локомотив» сдерживал «Оренбург», а не мы их. Почему я должен гордиться, как мы сыграли? Это не «Реал», мы играем в одной лиге»
38 минут назад
Чемпионат Германии. «Штутгарт» против «Аугсбурга», «Айнтрахт» принимает «Майнц», «Фрайбург» победил «Санкт-Паули»
59 минут назадLive
Станкович получил желтую после гола Мелкадзе за возмущение. Перед матчем тренер «Спартака» был удивлен отмене красной форварда «Ахмата»
сегодня, 16:29
Руй Кошта переизбран президентом «Бенфики», он набрал 65,89% голосов. Португалец будет возглавлять клуб до 2029 года
сегодня, 16:18