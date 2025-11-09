У «Спартака» 4 победы в 5 последних матчах. Дальше – дерби с ЦСКА

«Спартак» выиграл 4 из 5 последних матчей.

«Спартак » обыграл «Ахмат » (2:1) в выездном матче 15-го тура Мир РПЛ.

Это 4-я победа команды Деяна Станковича в 5 последних встречах.

Ранее красно-белые обыграли махачкалинское «Динамо » (3:1) и «Локомотив» (3:1) в Fonbet Кубке России, а также победили «Оренбург» (1:0) и уступили «Краснодару» (1:2) в РПЛ .

Следующий матч «Спартак» проведет дома против ЦСКА, игра состоится 22 ноября.