61

У «Спартака» 4 победы в 5 последних матчах. Дальше – дерби с ЦСКА

«Спартак» выиграл 4 из 5 последних матчей.

«Спартак» обыграл «Ахмат» (2:1) в выездном матче 15-го тура Мир РПЛ.

Это 4-я победа команды Деяна Станковича в 5 последних встречах. 

Ранее красно-белые обыграли махачкалинское «Динамо» (3:1) и «Локомотив» (3:1) в Fonbet Кубке России, а также победили «Оренбург» (1:0) и уступили «Краснодару» (1:2) в РПЛ

Следующий матч «Спартак» проведет дома против ЦСКА, игра состоится 22 ноября. 

Что «Динамо» делать с Карпиным?6231 голос
Оставлять, дать поработатьВалерий Карпин
Увольнять сейчасСборная России по футболу
Увольнять в зимнюю паузуСпартак
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
logoАхмат
logoFONBET Кубок России
logoпремьер-лига Россия
logoДеян Станкович
logoСпартак
logoОренбург
logoЦСКА
logoКраснодар
logoЛокомотив
logoДинамо Махачкала
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Станкович об отмене красной Мелкадзе: «Ни в одной стране мира таких случаев не знаю, такое только здесь. Это означает, что 6 человек ошиблись, плюс ВАР»
сегодня, 14:28
Губерниев видит Черчесова или Талалаева во главе «Спартака»: «Они пойдут. Но пригласят очередного иностранца и балбеса»
вчера, 12:15
«Я устал, хочу домой – к жене, дочке». Станкович просит об отставке – но сам не уходит
7 ноября, 06:00
Главные новости
«Манчестер Сити» – «Ливерпуль». 1:0 – Холанд не забил с пенальти и забил с игры. Онлайн-трансляция
16 минут назадLive
Станкович из-за проблем с голосом не пришел на пресс-конференцию после победы над «Ахматом»
4 минуты назад
«Райо Вальекано» сдеражал «Реал» – 0:0
9 минут назад
Чемпионат Испании. «Реал» сыграл вничью с «Райо Вальекано», «Барселона» в гостях у «Сельты», «Бетис» против «Валенсии»
10 минут назад
Чемпионат Италии. «Интер» против «Лацио», «Рома» играет с «Удинезе», «Наполи» уступил «Болонье», «Сассуоло» разгромил «Аталанту»
21 минуту назадLive
Мамардашвили сбил Доку в штрафной в игре с «Ман Сити» – судья с ВАР поставил пенальти. Холанд с точки не забил вратарю «Ливерпуля»
26 минут назадФото
«Балтика» – «Краснодар». 1:1 – Сперцян забил на 3-й, Хиль – на 5-й. Онлайн-трансляция
27 минут назадLive
Только у «Спартака» иностранцы забили все голы в первом круге. В «Локомотиве» у россиян 30 голов из 31, у ЦСКА – 22 из 26, у «Зенита» – 18 из 29
31 минуту назад
Чемпионат России. «Краснодар» против «Балтики», «Спартак» победил «Ахмат», «Зенит» сыграл 1:1 с «Крыльями», «Локо» одолел «Оренбург»
36 минут назадLive
Черчесов проиграл «Спартаку» 4 матча подряд. Последняя победа была в 2013-м с «Амкаром»
41 минуту назад
Ко всем новостям
Последние новости
«Реал» не выиграл 2 матча подряд впервые при Алонсо – поражение от «Ливерпуля» и ничья с «Райо»
1 минуту назад
Холанд забил 99-й гол в АПЛ – «Ливерпулю». Эрлинг проводит 108-й матч в чемпионате
3 минуты назад
Мостовой о победе «Спартака» над «Ахматом»: «Не стоит говорить об игре, главное, победили. С таким составом красно-белые должны быть наверху, они там и будут, скорее всего»
10 минут назад
Мамардашвили отразил 6 пенальти с начала сезона-2023/24 – больше всех в топ-5 лиг
12 минут назад
«Ман Сити» не реализовал 4 из 5 последних пенальти против «Ливерпуля». Холанд в 10-й раз не забил 11-метровый
17 минут назад
«Рома» – «Удинезе». Довбик в старте. Онлайн-трансляция
21 минуту назадLive
Квеквескири о 0:1: «Локомотив» сдерживал «Оренбург», а не мы их. Почему я должен гордиться, как мы сыграли? Это не «Реал», мы играем в одной лиге»
30 минут назад
Чемпионат Германии. «Штутгарт» против «Аугсбурга», «Айнтрахт» принимает «Майнц», «Фрайбург» победил «Санкт-Паули»
51 минуту назадLive
Станкович получил желтую после гола Мелкадзе за возмущение. Перед матчем тренер «Спартака» был удивлен отмене красной форварда «Ахмата»
52 минуты назад
Руй Кошта переизбран президентом «Бенфики», он набрал 65,89% голосов. Португалец будет возглавлять клуб до 2029 года
сегодня, 16:18