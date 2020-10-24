UFC on ESPN 17: Тейшейра задушил Сантоса, Орловский победил Босера и другие результаты

В Лас-Вегасе состоялся турнир UFC on ESPN 17.
В главном событии вечера полутяжеловес Тиаго Сантос (21-8) проиграл Гловеуа Тейшейре (32-7) сабмишеном в третьем раунде.
Другие бои:
Андрей Орловский (30-19) победил Таннера Босера (19-7-1) единогласным решением судей.
Раони Барселос (16-1) победил Халида Таха (13-3) единогласным решением судей.
Гига Чикадзе (12-2) нокаутировал Джеймса Краузе-Симмонса (7-3) в первом раунде.
Янь Сяонань (13-1) победила Клаудиу Гаделья (18-5) единогласным решением судей.
Даррен Тилл получил травму. В поединке против Джека Херманссона его заменит Кевин Холланд