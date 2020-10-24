UFC on ESPN 17: Тейшейра задушил Сантоса, Орловский победил Босера и другие результаты

Теги UFC MMA Андрей Орловский полутяжелый вес (MMA) Гловер Тейшейра Тиаго Сантос UFC on ESPN Бокс/MMA/UFC

В Лас-Вегасе состоялся турнир UFC on ESPN 17.

В главном событии вечера полутяжеловес Тиаго Сантос (21-8) проиграл Гловеуа Тейшейре (32-7) сабмишеном в третьем раунде.

Другие бои:

Андрей Орловский (30-19) победил Таннера Босера (19-7-1) единогласным решением судей. 

Раони Барселос (16-1) победил Халида Таха (13-3) единогласным решением судей. 

Гига Чикадзе (12-2) нокаутировал Джеймса Краузе-Симмонса (7-3) в первом раунде. 

Янь Сяонань (13-1) победила Клаудиу Гаделья (18-5) единогласным решением судей. 

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