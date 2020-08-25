«Тоттенхэм» выбил «Челси» из Кубка, убойный вечер Моуринью и Дайера, Загитова была против участия Медведевой в «Ледниковом периоде», Шомуродов нужен «Дженоа» и другие новости утра

1. Чрезвычайно насыщенным получился вечер вторника для Жозе Моуринью. В матче Кубка лиги его «Тоттенхэм» проигрывал «Челси» уже на 19-й минуте – дебютный гол за «синих» забил Тимо Вернер. Португалец устроил перепалку с Фрэнком Лэмпардом, а во втором тайме взбесился и ушел в раздевалку за Эриком Дайером, который умчал в туалет прямо по ходу игры: «Зов природы, что поделаешь». По пенальти «шпоры» все же прошли дальше, а Моуринью и Лэмпард в конечном итоге пожали руки, а уже после игры Жозе объяснил поступок Дайера обезвоживанием из-за плотного графика и наехал на боссов лиги.

2. Кирилл Новиков покинул пост главного тренера «Динамо». Он сам подал в отставку, но клуб может его оставить в своей структуре на другой должности. У бело-голубых были удачные результаты, но запомнят все позорный вылет из Лиги Европы.

3. Загитова была против участия Медведевой в «Ледниковом периоде», поставив продюсерам ультиматум: либо она, либо Евгения. Шоу стартует совсем скоро, а пока можно глянуть новый образ Алины для съемок.

4. Эльдор Шомуродов близок к переходу в «Дженоа» из «Ростова». Идут переговоры, ростовчане готовы отпустить форварда за 9 миллионов евро, но при условии, что минимум половина будет выплачена в это трансферное окно. Валерий Карпин уже и замену подыскал нападающему.

Станислав Крицюк вернулся в чемпионат Португалии, «Зенит» не хочет платить «Удинезе» 35 млн евро за аргентинца де Пауля.

5. Испанские медиа пишут, что Усман Дембеле близок к переходу в «МЮ» за 50-60 млн евро. Француз оказался не нужен Роналду Куману. По другим данным, «Юнайтед» рассматривает только аренду вингера «Барсы». А очередной предложение по Санчо было отклонено «Боруссией». Также «МЮ» интересуется Йовичем, которого хочет пригласить и «Рома».

Дест прибыл в Испанию для завершения трансфера в «Барсу», «Ман Сити» подписал из «Бенфики» Рубена Диаша на шесть лет и теперь переключился на Давида Алабу.

6. ЦСКА попросил РФС разобрать судейство в матче с «Локо». Виктор Кашшаи объяснил, почему арбитры РПЛ так любят раздавать карточки. В Англии тем временем судей попросят мягче относиться к игре рукой.

7. Мирча Луческу вывел киевское «Динамо» в группу Лиги чемпионов – клуб не играл там целых четыре года. Также на групповом этапе выступят «Олимпиакос» и «Ференцварош» Сергея Реброва.

8. Ролан Гаррос. Рублев, Циципас, Шаповалов, Димитров и Джокович вышли во 2-й круг. У женщин в следующий раунд пробились Кудерметова, Касаткина, Соболенко и Плишкова. Дьяченко и Самсонова выбыли.

9. В КХЛ рижскому «Динамо» присудили техническое поражение в игре с ЦСКА. Набрав два очка, армейцы не позволили возглавить таблицу Запада минскому «Динамо», одержавшему шесть побед подряд. Роб Клинкхаммер набрал 11 очков в 9 матчах. «Ак Барс» проиграл два матча подряд впервые в сезоне. Дубль 19-летнего Чинахова принес «Авангарду» победу над «Йокеритом».

10. «Спартак» хочет использовать ромб без мяча на ретро-форме к столетию клуба.

11. РПЛ не нашла на газоне стадиона «Сочи» нарушения плотности поверхности и травмоопасных участков.

12. Олимпийский чемпион Никита Крюков стал тренером сборной Китая по лыжным гонкам.

Цитаты дня

Игнашевич о Жиго: «Если можно его натурализовать в сборную, было бы здорово. Он мне нравится»

Шмурнов о матче «Спартак» – «Сочи»: «После моего поведения судейская каста подумала: «Может, мы действительно зарвались?»

Шейдаев ответил Мхитаряну о Карабахе: «Лучше Пушкина про нагнетания и вранье армян не скажу»

Евгений Плющенко: «Обнародовать чужие переписки вообще неправильно. Это, по-моему, подразумевает уголовную статью»

Александр Медведев: «Гол Дзюбы «Уфе» – в одном ряду с шедеврами европейского футбола»

Хабиб: «Конор больше не будет драться. Он – твиттер-боец»