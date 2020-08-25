«МЮ» интересуется Йовичем и ведет переговоры по Кавани

ведет поиски нападающего.

По информации As, манкунианцы включились в борьбу за форварда , которого мадридский клуб намерен отдать в аренду. Как сообщалось ранее, фаворитом является , которая готова обеспечить сербу значительную игровую практику.

Кроме того, «МЮ» ведет переговоры с братом , который является его агентом. Уругваец находится в статусе свободного агента по истечении срока контракта с этим летом. Проблема с его подписанием заключается в высоких требованиях по зарплате, именно поэтому сорвался переход Кавани в .