«МЮ» интересуется Йовичем и ведет переговоры по Кавани

«Манчестер Юнайтед» ведет поиски нападающего.
По информации As, манкунианцы включились в борьбу за форварда «Реала» Луки Йовича, которого мадридский клуб намерен отдать в аренду. Как сообщалось ранее, фаворитом является «Рома», которая готова обеспечить сербу значительную игровую практику.
Кроме того, «МЮ» ведет переговоры с братом Эдинсона Кавани, который является его агентом. Уругваец находится в статусе свободного агента по истечении срока контракта с «ПСЖ» этим летом. Проблема с его подписанием заключается в высоких требованиях по зарплате, именно поэтому сорвался переход Кавани в «Атлетико».