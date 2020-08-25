Жозе Моуринью: «Случившееся с Дайером ненормально, он был обезвожен. Если руководству лиги плевать на игроков, то мне нет»

Главный тренер подвел итоги матча с «Челси» (1:1, по пенальти – 5:4) в рамках Кубка Лиги.

«Я же говорил, мы были готовы к бою. Перед серией пенальти я сказал игрокам, что они были великолепны во втором тайме и заставили «Челси» выглядеть заурядно. Команда ждала нужного момента.

Я должен держать в уме три игры одновременно, но игроки думали только об этом матче. Они были феноменальны, феноменальны.

То, что случилось с , ненормально, я должен по-своему похвалить его. Нужно ввести запрет на участие игроков в двух матчах за 48 часов на таком уровне. То, что произошло, неестественно.

Ему пришлось убежать, без вариантов. Может быть, это нормально, когда ты полностью обезвожен, а это был именно тот случай. Мне пришлось надавить на него, чтобы он вернулся, но он отличный пример для всех. Если руководству [лиги] наплевать на игроков, то мне нет», – заявил Моуринью.

В воскресенье «шпоры» играли с «Ньюкаслом». Дайер отыграл весь матч.

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