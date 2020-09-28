Загитова была против участия Медведевой в «Ледниковом периоде» («Бизнес Онлайн»)

Олимпийская чемпионка Алина Загитова была против того, чтобы двукратная чемпионка мира Евгения Медведева стала ведущей телепроекта «Ледниковый период» на Первом канале.
Об этом сообщает «Бизнес Онлайн» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По информации издания, Загитова поставила продюсерам проекта условие – либо она, либо Евгения.
Первый канал выбрал в качестве ведущей Загитову, так как у Медведевой более насыщенный график. Евгения могла участвовать в съемках только в определенные дни, так как намерена выступать в этом сезоне на соревнованиях.
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Да, Загитова никому ничего не должна и не обещала. Но сделала все так, что теперь выглядит обманщицей