Загитова была против участия Медведевой в «Ледниковом периоде» («Бизнес Онлайн»)

Олимпийская чемпионка была против того, чтобы двукратная чемпионка мира стала ведущей телепроекта на канале.

Об этом сообщает «Бизнес Онлайн» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По информации издания, Загитова поставила продюсерам проекта условие – либо она, либо Евгения.

Первый канал выбрал в качестве ведущей Загитову, так как у Медведевой более насыщенный график. Евгения могла участвовать в съемках только в определенные дни, так как намерена выступать в этом сезоне на соревнованиях.

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Да, Загитова никому ничего не должна и не обещала. Но сделала все так, что теперь выглядит обманщицей