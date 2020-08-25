Новиков объявил об уходе с поста тренера «Динамо»

высказался об уходе с поста главного тренера московского «Динамо».

«Еще раз спокойно обдумав события этого месяца, включавшие наши болезненные поражения в Лиге Европы и последнем матче , я принял решение подать в отставку.

Благодарен каждому из футболистов, моему штабу, всем специалистам за совместную работу, а руководству клуба – за доверие, поддержку.

Отдельно хочу сказать большое спасибо нашим болельщикам! Было много классных моментов, которые мы пережили вместе, и побед, которых мы бы не добились без вас!

С уважением ко всем», – написал Новиков в своем инстаграме.

Кульчий, вероятно, станет и.о. тренера «Динамо». Новикова хотят оставить в системе клуба