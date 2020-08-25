Полузащитник объяснил, почему убежал в раздевалку в матче Кубка Лиги с (1:1, по пенальти – 5:4).

На 77-й минуте при счете 0:1 Дайер покинул поле, несмотря на то, что не был заменен. Игра в это время продолжалась. Моуринью пошел за ним в раздевалку.

«После игры в воскресенье было очень тяжело, возможно, из-за этого мне пришлось отбежать, но мы прошли дальше!

Жозе был не особо доволен, но что поделаешь, зов природы. Я слышал, что у «Челси» был момент, пока меня не было, но, к счастью, они не забили», – рассказал англичанин.