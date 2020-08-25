«Тоттенхэм» обыграл «Челси» по пенальти и вышел в 1/4 финала Кубка английской лиги

«Тоттенхэм» обыграл «Челси» в рамках 4-го раунда Кубка английской лиги (1:1, 5:4 по пенальти).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Команды не выявили победителя в основное время – на гол форварда «синих» Тимо Вернера ответил хавбек «шпор» Эрик Ламела.
В серии пенальти точнее оказался «Тоттенхэм» – 5:4. У «Челси» не реализовал 11-метровый Мэйсон Маунт, который бил последним.
Кубок английской лиги
4-й раунд
- Дата проведения
- 29 сентября, 21.45, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
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Тоттенхэм –
Льорис, Регилон, Орье, Танганга (Кейн, 70), Дайер, Сиссоко, Ндомбеле, Ламела, Жедсон Фернандеш (Хейбьерг, 63), Бергвейн (Лукас Моура, 76), Алдервейрелд.
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Челси –
Менди, Томори, Чилуэлл (Эмерсон, 66), Зума, Аспиликуэта, Ковачич (Канте, 70), Жоржиньо, Маунт, Хадсон-Одои, Жиру (Абрахам, 76), Вернер.
- Серия пенальти
- 1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 4:3, 4:4, 5:4.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.