«Тоттенхэм» обыграл «Челси» по пенальти и вышел в 1/4 финала Кубка английской лиги

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«Тоттенхэм» обыграл «Челси» в рамках 4-го раунда Кубка английской лиги (1:1, 5:4 по пенальти).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Команды не выявили победителя в основное время – на гол форварда «синих» Тимо Вернера ответил хавбек «шпор» Эрик Ламела.

В серии пенальти точнее оказался «Тоттенхэм» – 5:4. У «Челси» не реализовал 11-метровый Мэйсон Маунт, который бил последним.

Кубок английской лиги

4-й раунд

Тоттенхэм – Челси 1:1 (0:1, 1:0, 0:0, 0:0), по пенальти - 5:4
Дата проведения
29 сентября, 21.45, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 19 Вернер, 1:1 – 83 Ламела.
ТоттенхэмЛьорис, Регилон, Орье, Танганга (Кейн, 70), Дайер, Сиссоко, Ндомбеле, Ламела, Жедсон Фернандеш (Хейбьерг, 63), Бергвейн (Лукас Моура, 76), Алдервейрелд.
ЧелсиМенди, Томори, Чилуэлл (Эмерсон, 66), Зума, Аспиликуэта, Ковачич (Канте, 70), Жоржиньо, Маунт, Хадсон-Одои, Жиру (Абрахам, 76), Вернер.
Серия пенальти
1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 4:3, 4:4, 5:4.
Предупреждения:
Ковачич (45), Орье (59), Танганга (61), Жоржиньо (83).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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