«Тоттенхэм» обыграл «Челси» по пенальти и вышел в 1/4 финала Кубка английской лиги

обыграл в рамках 4-го раунда Кубка английской лиги (1:1, 5:4 по пенальти).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Команды не выявили победителя в основное время – на гол форварда «синих» Тимо Вернера ответил хавбек «шпор» Эрик Ламела.

В серии пенальти точнее оказался «Тоттенхэм» – 5:4. У «Челси» не реализовал 11-метровый Мэйсон Маунт, который бил последним.

Кубок английской лиги

4-й раунд

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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