Моуринью уходил в раздевалку на 77-й минуте игры с «Челси», чтобы вернуть оттуда Дайера, который не был заменен

Главный тренер «Тоттенхэма» уходил с бровки во время матча Кубка английской лиги против (1:1, второй тайм).

Специалист ушел в раздевалку , поскольку полузащитник покинул поле, хотя не был заменен. Вскоре англичанин выбежал из помещения, после него к полю вернулся и Моуринью.

В тот момент на поле было 10 игроков «шпор», и полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои мог увеличить преимущество «синих»: он наносил удар из центра штрафной площади.

Эпизод произошел на 77-й минуте игры. В тот момент «шпоры» проигрывали со счетом 0:1.

Фото: кадр из трансляции телеканала «Матч Футбол 2»