Моуринью уходил в раздевалку на 77-й минуте игры с «Челси», чтобы вернуть оттуда Дайера, который не был заменен

Теги Челси Жозе Моуринью премьер-лига Англия Кубок английской лиги Тоттенхэм Эрик Дайер Футбол

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью уходил с бровки во время матча Кубка английской лиги против «Челси» (1:1, второй тайм).

Специалист ушел в раздевалку «Тоттенхэма», поскольку полузащитник Эрик Дайер покинул поле, хотя не был заменен. Вскоре англичанин выбежал из помещения, после него к полю вернулся и Моуринью.

В тот момент на поле было 10 игроков «шпор», и полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои мог увеличить преимущество «синих»: он наносил удар из центра штрафной площади.

Эпизод произошел на 77-й минуте игры. В тот момент «шпоры» проигрывали со счетом 0:1.

Фото: кадр из трансляции телеканала «Матч Футбол 2»

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