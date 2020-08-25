Моуринью уходил в раздевалку на 77-й минуте игры с «Челси», чтобы вернуть оттуда Дайера, который не был заменен

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью уходил с бровки во время матча Кубка английской лиги против «Челси» (1:1, второй тайм).
Специалист ушел в раздевалку «Тоттенхэма», поскольку полузащитник Эрик Дайер покинул поле, хотя не был заменен. Вскоре англичанин выбежал из помещения, после него к полю вернулся и Моуринью.
В тот момент на поле было 10 игроков «шпор», и полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои мог увеличить преимущество «синих»: он наносил удар из центра штрафной площади.
Эпизод произошел на 77-й минуте игры. В тот момент «шпоры» проигрывали со счетом 0:1.
Фото: кадр из трансляции телеканала «Матч Футбол 2»