Игнашевич о Жиго: «Если можно его натурализовать в сборную, было бы здорово. Он мне нравится»

Бывший защитник сборной России Сергей Игнашевич высказался о возможной натурализации игрока «Спартака» Самюэля Жиго.
«Мне нравится Жиго. Если есть возможность его натурализовать в сборную, было бы здорово. Из всех футболистов этой позиции в РПЛ он мне нравится больше всего. Также можно смело доверять Дивееву, который достаточно стабильно играет в ЦСКА.
Кто потенциально может занять место опытного защитника в сборной? Джикия, он сейчас лидер «Спартака», – сказал Игнашевич.
В сезоне-2020/21 француз провел 8 матчей в РПЛ и забил один гол. Его полная статистика – здесь.