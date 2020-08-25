Игнашевич о Жиго: «Если можно его натурализовать в сборную, было бы здорово. Он мне нравится»

Бывший защитник сборной России Сергей Игнашевич высказался о возможной натурализации игрока .

«Мне нравится Жиго. Если есть возможность его натурализовать в сборную, было бы здорово. Из всех футболистов этой позиции в РПЛ он мне нравится больше всего. Также можно смело доверять Дивееву, который достаточно стабильно играет в .

Кто потенциально может занять место опытного защитника в сборной? Джикия, он сейчас лидер «Спартака», – сказал Игнашевич.

В сезоне-2020/21 француз провел 8 матчей в и забил один гол. Его полная статистика – здесь.