Игнашевич о Жиго: «Если можно его натурализовать в сборную, было бы здорово. Он мне нравится»

Теги Спартак ЦСКА Сергей Игнашевич премьер-лига Россия Сборная России по футболу Самюэль Жиго Игорь Дивеев Чемпионат.com Футбол

Бывший защитник сборной России Сергей Игнашевич высказался о возможной натурализации игрока «Спартака» Самюэля Жиго.

«Мне нравится Жиго. Если есть возможность его натурализовать в сборную, было бы здорово. Из всех футболистов этой позиции в РПЛ он мне нравится больше всего. Также можно смело доверять Дивееву, который достаточно стабильно играет в ЦСКА.

Кто потенциально может занять место опытного защитника в сборной? Джикия, он сейчас лидер «Спартака», – сказал Игнашевич.

В сезоне-2020/21 француз провел 8 матчей в РПЛ и забил один гол. Его полная статистика – здесь.

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