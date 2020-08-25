Моуринью и Лэмпард поругались в матче «Тоттенхэм» – «Челси»: «Когда твои проигрывают 0:3, Фрэнк, ты у боковой не стоишь»

Тренер и тренер повздорили в первом тайме матча Кубка лиги.

Португальцу не понравилось, что Лэмпард стал активнее вести себя после гола Тимо Вернера.

В частности, Моуринью сказал: «Черт возьми, Фрэнк, когда твои проигрывают 0:3, ты здесь [у боковой линии] не стоишь».

После короткой перепалки тренеры отошли к скамейкам своих команд.

Вероятно, Моуринью отсылал к недавней игре «Челси» с «Вест Бромвичем», когда «синие» проигрывали 0:3 к 27-й минуте.

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