Моуринью и Лэмпард поругались в матче «Тоттенхэм» – «Челси»: «Когда твои проигрывают 0:3, Фрэнк, ты у боковой не стоишь»

Теги Челси Жозе Моуринью Фрэнк Лэмпард премьер-лига Англия Кубок английской лиги Тоттенхэм Футбол

Тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью и тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард повздорили в первом тайме матча Кубка лиги.

Португальцу не понравилось, что Лэмпард стал активнее вести себя после гола Тимо Вернера.

В частности, Моуринью сказал: «Черт возьми, Фрэнк, когда твои проигрывают 0:3, ты здесь [у боковой линии] не стоишь».

После короткой перепалки тренеры отошли к скамейкам своих команд.

Вероятно, Моуринью отсылал к недавней игре «Челси» с «Вест Бромвичем», когда «синие» проигрывали 0:3 к 27-й минуте.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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