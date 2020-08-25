Моуринью и Лэмпард поругались в матче «Тоттенхэм» – «Челси»: «Когда твои проигрывают 0:3, Фрэнк, ты у боковой не стоишь»

Тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью и тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард повздорили в первом тайме матча Кубка лиги.
Португальцу не понравилось, что Лэмпард стал активнее вести себя после гола Тимо Вернера.
В частности, Моуринью сказал: «Черт возьми, Фрэнк, когда твои проигрывают 0:3, ты здесь [у боковой линии] не стоишь».
После короткой перепалки тренеры отошли к скамейкам своих команд.
Вероятно, Моуринью отсылал к недавней игре «Челси» с «Вест Бромвичем», когда «синие» проигрывали 0:3 к 27-й минуте.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Моуринью и Лэмпард уже нашли пару общих тем 😅— Матч ТВ (@MatchTV) September 29, 2020
Включайся в разговор и ты. Смотрим концовку первого тайма между «Челси» и «Тоттенхэмом»:https://t.co/WYoh21mc0F pic.twitter.com/fuOMRiIxCF