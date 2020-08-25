РПЛ не нашла на газоне стадиона «Сочи» нарушения плотности поверхности и травмоопасных участков

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Комиссия РФС и РПЛ проверила качество газона стадиона «Фишт».

«[Комиссия] не выявила травмоопасных участков и нарушения плотности игровой поверхности поля. Технологии ухода за газоном на арене строго соблюдаются.

Вместе с тем отмечается сниженная высота и густота травяного покрова, что негативно влияет на внешний вид поля.

Агрономы стадиона «Фишт» проводят все необходимые мероприятия по улучшению качества травяного покрытия. Комиссия отметила положительную динамику его восстановления и дала рекомендации сотрудникам арены и клуба», – говорится в сообщении РПЛ.

Представители стадиона будут ежедневно предоставлять фотоотчеты о состоянии газона.

Газон стадиона «Фишт» раскритиковал главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после матча с «Сочи» в 9-м туре РПЛ (1:1).

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