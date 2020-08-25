Агент де Пауля: «Зенит» предложил 25 млн евро, «Удинезе» хочет 35 млн. Я бы перешел в команду, играющую в ЛЧ»

Дэмиан Меркау, представитель агентства, ведущего дела полузащитника Родриго де Пауля, рассказал о переговорах с «Зенитом» о трансфере клиента.

«На данный момент «Зенит» сделал предложение на 25 млн евро, но «Удинезе» хочет 35 млн. Есть ли желание у Родриго перейти в Россию? Он провел в «Удинезе» много лет. Я бы определенно перешел в команду, которая играет в Лиге чемпионов.

Единственное препятствие в переходе заключается в том, что должен заплатить 35 млн евро», - сказал агент.

Статистику 26-летнего аргентинца можно найти здесь.