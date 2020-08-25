Судей АПЛ попросят мягче относиться к игре рукой. Но отойти от правил лига не может

Комитет судей в Англии (PGMOL) попросит арбитров быть мягче в решениях по наказанию за игру рукой.

Отмечается, что нарушения все равно будут фиксироваться, если рука будет находиться выше определенного уровня при попадании мяча в нее, однако PGMOL попросил использовать более здравый подход в тех ситуациях, где это возможно, и отталкиваться от правила.

Стоит отметить, что АПЛ не может отклониться от правил игры, просто может использовать более мягкую интерпретацию правил. К тому же, ФИФА полностью регулирует систему ВАР и хочет привести ее к единым стандартам во всем мире.

В АПЛ теперь дают пенальти почти за любое попадание мяча в руку в штрафной. Это не нравится ни игрокам, ни тренерам, ни, кажется, самим судьям