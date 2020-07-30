Олимпийский чемпион Никита Крюков стал тренером сборной Китая по лыжным гонкам

Олимпийский чемпион Ванкувера-2010 Никита Крюков стал тренером сборной Китая по лыжным гонкам.

Он будет работать с мужской и женской спринтерскими командами.

«Обсуждение было еще зимой, на работу должен был ехать весной, но из-за карантина все приостановилось», – рассказал Крюков.

Россиянин уже приступил к работе с китайскими лыжниками. Ему будет помогать еще один российский тренер Николай Дундуков.

«Мне нельзя говорить о том, где мы и как тренируемся, но в целом должен сказать, что в плане подготовки спортсменов я ожидал худшего.

В преддверии домашней Олимпиады у всех спортсменов горят глаза, все заряжены на работу», – добавил Крюков.