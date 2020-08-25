«МЮ» предложил 80+20 млн евро за Санчо. «Боруссия» отказала

предпринял еще одну попытку приобретения полузащитника .

Как утверждает журналист Sky Sports Кавех Солхекол, манкунианцы предложили за англичанина 80 миллионов евро и еще 20 миллионов в виде бонусов. «Боруссия» отклонила это предложение.

Ранее неоднократно сообщалось, что немецкий клуб хочет получить 120 миллионов евро за Санчо.

Также стало известно, что «Юнайтед» планирует работать над переходом хавбека вплоть до закрытия трансферного окна.

Со статистикой 20-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.