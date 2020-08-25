«Спартак» хочет использовать ромб без мяча на ретро-форме к столетию клуба

Теги Спартак премьер-лига Россия Nike Шамиль Газизов игровая форма стиль Чемпионат.com Футбол

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов заявил, что клуб может использовать классическую версию эмблемы (ромб без мяча) во время мероприятий по столетию со дня основания.

«Клуб намерен использовать классический ромб в рамках программы мероприятий по 100-летию клуба. Мы обсуждаем с Nike, что старый логотип клуба станет элементом юбилейной формы с элементами ретростиля.

Сейчас речь не идет о замене одного логотипа другим. В любом случае дальнейшее использование классического ромба нужно обсуждать с болельщиками и СМИ», – сказал Газизов.

«Спартак» использовал эмблему без мяча с 1935 по 1997 год, но в 1998-м поместил на эмблему мяч после спора с ВФСО «Спартак».

«Золотой мяч» отменили, но мы сделали свой – он круче. Голосуй за лучшего игрока 2020 года и выиграй 100 000 рублей.

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