«Спартак» хочет использовать ромб без мяча на ретро-форме к столетию клуба

Генеральный директор заявил, что клуб может использовать классическую версию эмблемы (ромб без мяча) во время мероприятий по столетию со дня основания.

«Клуб намерен использовать классический ромб в рамках программы мероприятий по 100-летию клуба. Мы обсуждаем с , что старый логотип клуба станет элементом юбилейной формы с элементами ретростиля.

Сейчас речь не идет о замене одного логотипа другим. В любом случае дальнейшее использование классического ромба нужно обсуждать с болельщиками и СМИ», – сказал Газизов.

«Спартак» использовал эмблему без мяча с 1935 по 1997 год, но в 1998-м поместил на эмблему мяч после спора с ВФСО «Спартак».