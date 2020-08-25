Мнение Кумана стало решающим в вопросе по Дембеле. Тренер считает француза лишним в составе «Барсы»

Полузащитник Усман Дембеле близок к уходу из «Барселоны».

Как пишет журналист Mundo Deportivo Франсеск Агилар, мнение главного тренера каталонцев стало решающим в вопросе возможного трансфера футболиста.

Специалист считает француза лишним, поскольку в составе «Барселоны» есть , Тринкау и , которые могут играть на его позиции.

К тому же деньги, полученные от трансфера Дембеле, обеспечат возможность подписания нападающего «Лиона» Мемфиса Депая, которого Куман очень хочет видеть в команде.

Ранее стало известно, что Дембеле близок к переходу в «Манчестер Юнайтед». Англичане могут заплатить за него 50-60 млн евро.

Футболист перешел в «Барсу» из «Боруссии» в 2017 году. За него заплатили около 130 миллионов евро.

В Каталонии Дембеле страдал от травм – за три года он получил семь мышечных повреждений. 27 сентября он сыграл за «Барсу» в официальном матче впервые за 10 месяцев.

Несколько дней назад сообщалось, что игрок опоздал на тренировку команды.

Со статистикой 23-летнего полузащитника можно ознакомиться здесь.