Мнение Кумана стало решающим в вопросе по Дембеле. Тренер считает француза лишним в составе «Барсы»

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Полузащитник Усман Дембеле близок к уходу из «Барселоны».

Как пишет журналист Mundo Deportivo Франсеск Агилар, мнение главного тренера каталонцев Роналда Кумана стало решающим в вопросе возможного трансфера футболиста.

Специалист считает француза лишним, поскольку в составе «Барселоны» есть Ансу Фати, Тринкау и Педри, которые могут играть на его позиции.

К тому же деньги, полученные от трансфера Дембеле, обеспечат возможность подписания нападающего «Лиона» Мемфиса Депая, которого Куман очень хочет видеть в команде.

Ранее стало известно, что Дембеле близок к переходу в «Манчестер Юнайтед». Англичане могут заплатить за него 50-60 млн евро.

Футболист перешел в «Барсу» из «Боруссии» в 2017 году. За него заплатили около 130 миллионов евро.

В Каталонии Дембеле страдал от травм – за три года он получил семь мышечных повреждений. 27 сентября он сыграл за «Барсу» в официальном матче впервые за 10 месяцев.

Несколько дней назад сообщалось, что игрок опоздал на тренировку команды.

Со статистикой 23-летнего полузащитника можно ознакомиться здесь.

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