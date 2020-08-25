«Ростов» не отпустил Шомуродова в «Дженоа» за 7,5+1,5 млн евро. Идут переговоры («РБ-Спорт»)

Вопрос о переходе нападающего в пока не решен, сообщает «РБ-Спорт».

По информации источника, итальянцы предложили за футболиста 7,5 миллионов евро, а также 1,5 миллиона евро в качестве бонусов.

Генуэзский клуб готов за два года выплатить все деньги за форварда сборной Узбекистана равными долями. «Ростов» же хочет добиться выплаты как минимум половины суммы трансфера первым платежом в это трансферное окно, чтобы получить деньги на покупку другого нападающего.

На данный момент вероятность сделки оценивается как 50 на 50.

Ранее утверждалось, что «Ростов» готов отпустить Шомуродова в «Дженоа» за 9 миллионов евро с учетом бонусов.

Чуть менее недели назад форвард прервал 15-матчевую серию без голов, забив за «Ростов» впервые с 29 февраля в матче против «Маккаби» из Хайфы (1:2).