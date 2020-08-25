ЦСКА попросил РФС разобрать судейство в матче с «Локо»

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц рассказал об обращении ЦСКА с просьбой проанализировать судейство в матче 9-го тура с «Локомотивом» (0:1).

«Мы получили письмо от .

Сегодня экспертно-судейская комиссия вечером будет заседать и вынесет свое решение по работе арбитров на матче с «Локомотивом». В частности, по эпизоду с неназначенным пенальти», – сообщил Хачатурянц.

Матч обслуживала судейская бригада во главе с .

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