Кульчий, вероятно, станет и.о. тренера «Динамо». Новикова хотят оставить в системе клуба

Руководство «Динамо» постарается сохранить в системе клуба , который накануне попросил об отставке с поста главного тренера.

До назначения в первую команду в октябре 2019-го 39-летний специалист возглавлял молодежку москвичей.

По информации журналиста , спортивный директор бело-голубых не будет исполнять обязанности главного тренера.

К ближайшим матчам команду, вероятно, будет готовить , главный тренер молодежки москвичей.

Главного тренера на постоянной основе намерено найти во время паузы на матчи сборных.

В Премьер-лиге бело-голубые занимают девятое место после девяти туров, набрав 14 очков.

Команда вылетела из Лиги Европы во 2-м квалификационном раунде, уступив тбилисскому «Локомотиву» (1:2).