Дембеле близок к переходу в «МЮ». «Барса» отпустит его за 50-60 млн евро

Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле может сменить клуб в это трансферное окно.
По информации As, француз крайне близок к переходу в «Манчестер Юнайтед». «Барселона» согласится отпустить игрока за 50-60 миллионов евро. Отмечается, что возможный уход Дембеле значительно разгрузит зарплатную ведомость каталонцев.
Средства, полученные от трансфера, «Барса» потратит на приобретение нападающего Мемфиса Депая у «Лиона».
«Юнайтед» уже пытался купить Дембеле год назад, но отказался от трансфера из-за того, что хавбек постоянно получал травмы.
Футболист перешел в «Барсу» из «Боруссии» в 2017 году. За него заплатили около 130 миллионов евро.
В Каталонии Дембеле страдал от травм – за три года он получил семь мышечных повреждений. 27 сентября он сыграл за «Барсу» в официальном матче впервые за 10 месяцев.
Несколько дней назад сообщалось, что игрок опоздал на тренировку команды.
Со статистикой 23-летнего полузащитника можно ознакомиться здесь.