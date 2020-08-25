Дембеле близок к переходу в «МЮ». «Барса» отпустит его за 50-60 млн евро

Полузащитник «Барселоны» может сменить клуб в это трансферное окно.

По информации As, француз крайне близок к переходу в . согласится отпустить игрока за 50-60 миллионов евро. Отмечается, что возможный уход Дембеле значительно разгрузит зарплатную ведомость каталонцев.

Средства, полученные от трансфера, «Барса» потратит на приобретение нападающего у .

«Юнайтед» уже пытался купить Дембеле год назад, но отказался от трансфера из-за того, что хавбек постоянно получал травмы.

Футболист перешел в «Барсу» из «Боруссии» в 2017 году. За него заплатили около 130 миллионов евро.

В Каталонии Дембеле страдал от травм – за три года он получил семь мышечных повреждений. 27 сентября он сыграл за «Барсу» в официальном матче впервые за 10 месяцев.

Несколько дней назад сообщалось, что игрок опоздал на тренировку команды.

Со статистикой 23-летнего полузащитника можно ознакомиться здесь.