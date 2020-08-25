Шейдаев ответил Мхитаряну о Карабахе: «Лучше Пушкина про нагнетания и вранье армян не скажу»

Нападающий ответил полузащитнику «Ромы» Генриху Мхитаряну касательно слов того об обострившемся конфликте в Нагорном Карабахе.

– Игрок итальянской «Ромы» и сборной Армении Генрих Мхитарян вновь отметился своими высказываниями в поддержку сепаратизма, написав на своей странице в инстаграме следующее: «У нас есть неотъемлемое право жить на своей родине без угрозы существованию. Наши дети имеют право жить в мире, а не прятаться в убежищах. Я всегда со своей нацией». Спрашивается, что их дети делают в Карабахе?

– Мхитарян прежде всего армянин, а уже потом – игрок итальянского клуба. Завтра он, возможно, станет играть за «Барселону» или «Ювентус», сменит цвета футболки, но навсегда останется армянином. Их привычный прием – это жалоба. Их стенания и жалобы мы видим на любом поле – футбольном, дипломатическом, на поле битвы. Бог им всем судья.

– Не лучше было бы ему заниматься футболом, нежели врать и нагнетать без того напряженную обстановку?

– В футбол играть у него, конечно, получается чуть лучше. Ненамного, но лучше. А про нагнетания и вранье армян я точно не скажу лучше, чем в свое время написал Александр Сергеевич Пушкин.

– С раннего утра воскресенья азербайджанская армия перешла в контрнаступление на оккупационные силы Армении по всей линии фронта. Что чувствуют футболисты?

– Я думаю, не стоит делить сейчас народ на футболистов, артистов, инженеров или водителей такси. Мы все граждане нашей великой страны! И этого момента все мы ждали уже 27 лет! И каждый из нас – на футбольном поле, на сцене, на работе – ждали этого часа.

– Успехи нашей армии воодушевляют?

– Успехи нашей армии не просто воодушевляют. Наша страна, весь народ так долго ждал, терпеливо ждал… 27 лет мы пытались решить вопрос мирным путем. Это огромный срок. И сегодня каждый гражданин Азербайджана понимает, что сейчас мы на верном пути и никто, кроме нас самих, не вернет наши земли, находящиеся под оккупацией. Это наша земля, и сыны этой земли должны, наконец, поставить точку в этом вопросе. Мы гордимся успехами наших вооруженных сил и уверены и в своей правоте, в скорой победе под руководством главнокомандующего! – заявил Шейдаев в интервью азербайджанскому сайту Azerisport.

Говоря о Пушкине, Шейдаев, возможно, имеет в виду строки «ты трус, ты раб, ты армянин» из неоконченной поэмы «Тазит». Стоит отметить, что этими словами отец-горец ругает сына, который не стал убивать безоружного врага.