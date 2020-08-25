«Динамо» сообщило об отставке Новикова

Московское «Динамо» приняло решение Кирилла Новикова уйти с поста главного тренера команды.

«После матча 9-го тура РПЛ Кирилл Новиков подал в отставку с поста главного тренера московского «Динамо». Руководство приняло решение удовлетворить заявление.

Клуб благодарит Кирилла Александровича за проделанную работу в условиях перестройки и обновления команды, а также кризисной ситуации, связанной с пандемией. Ему предложено остаться в системе «Динамо».

Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен , он будет готовить команду к ближайшему матчу. О дальнейших кадровых решениях будет сообщено позже», – сообщила пресс-служба клуба.

Ранее Новиков сообщил о своей отставке в инстаграме.

Кульчий, вероятно, станет и.о. тренера «Динамо». Новикова хотят оставить в системе клуба