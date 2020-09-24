Евгений Плющенко: «Обнародовать чужие переписки вообще неправильно. Это, по-моему, подразумевает уголовную статью»

Теги Евгений Плющенко сборная России женское катание Яна Рудковская Этери Тутберидзе Алина Загитова Фигурное катание

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко прокомментировал попадание в сеть переписки его супруги Яны Рудковской с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой

«Я считаю, что обнародовать чужие переписки вообще неправильно. Это, по-моему, подразумевает уголовную статью. Посмотрим, будут дальше движения или не будут.

Еще раз хочу сказать: надо заниматься делами. Я всячески хочу уйти от каких-то скандалов и конфликтов.

У меня есть планы. Сейчас достраиваются два моих катка, куда я вас обязательно приглашу. Вы все увидите, это будут хорошие, классные базы. Сейчас так же переходят спортсмены.

Мое движение — это ставить программы, ставить хорошие четверные и выигрывать соревнования», – сказал Плющенко. 

Плющенко, Рудковская и команда Тутберидзе взбесились: сливают переписки, грозят уголовкой, делят Загитову

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