Хабиб: «Конор больше не будет драться. Он – твиттер-боец»

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на активность в социальных сетях экс-чемпиона промоушена в двух дивизионах Конора Макгрегора.
«Он больше не будет драться. Сейчас он – твиттер-боец. Больше никакого ММА.
Как вы думаете, твиттер заплатит ему?» – сказал Хабиб.
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What do you guys think, Twitter gonna pay him? 😂😁 @danawhite @ufc @dominance_mma @aliabdelaziz000 @khabib_nurmagomedov @willharrisproductions
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