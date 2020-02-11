Хабиб: «Конор больше не будет драться. Он – твиттер-боец»

Чемпион UFC в легком весе отреагировал на активность в социальных сетях экс-чемпиона промоушена в двух дивизионах .

«Он больше не будет драться. Сейчас он – твиттер-боец. Больше никакого ММА.

Как вы думаете, твиттер заплатит ему?» – сказал Хабиб.

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