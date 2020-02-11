Хабиб: «Конор больше не будет драться. Он – твиттер-боец»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на активность в социальных сетях экс-чемпиона промоушена в двух дивизионах Конора Макгрегора.

«Он больше не будет драться. Сейчас он – твиттер-боец. Больше никакого ММА.

Как вы думаете, твиттер заплатит ему?» – сказал Хабиб.

 
 
 
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What do you guys think, Twitter gonna pay him? 😂😁 @danawhite @ufc @dominance_mma @aliabdelaziz000 @khabib_nurmagomedov @willharrisproductions

Публикация от Rizvan Magomedov (@rizvan_magomedov)

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