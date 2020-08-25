Александр Медведев: «Гол Дзюбы «Уфе» – в одном ряду с шедеврами европейского футбола»

Генеральный директор поделился ожиданиями от матча со в рамках 10-го тура чемпионата России.

«Все предвкушают матч в Москве. Встретятся две команды, которые делят первое место, хотя по разнице мячей лидирует «Зенит». Думаю, нас ждет очень интересный футбол. Наша команда продемонстрирует такую же красивую игру, как это было в матче с «Уфой».

Нам вообще нужно изменить одно явление в нашем футболе. У нас могут неделями прокручивать видео с судейскими ошибками, но забывают про красоту игры. Как сказал , забил шедевральный гол в ворота «Уфы». Это не преувеличение – мяч забит после блестящего паса . Обработка и удар Дзюбы ставят этот гол в один ряд с шедеврами европейского футбола. Не надо стесняться гордиться такими мячами.

Это как в театре. Зрители приходят на спектакль не для того, чтобы посмеяться над актером, который забыл слова или вышел на сцену нетрезвым, хотя бывает и такое, и на это обращают внимание. Люди идут, чтобы насладиться мастерством актеров, певцов и балерин.

В нашем футболе тоже есть шедевральные голы. Вспомним мяч , который он забил в прошлом сезоне, голы и . Это то, что приходит на память. Важно показывать их и объяснять, почему это шедевр. Красиво принять мяч, обработать, ударить – случайно такие вещи не делаются. Хочется, чтобы в субботу мы увидели такой хороший футбол. А если у команды есть хороший футбол, то и результат придет.

[Такие голы надо] правильно преподносить. У нас все для этого есть. И телевидение, и цифровые платформы в интернете. Насколько я знаю, видео с голами можно выкладывать в свободный доступ. Но почему-то начинают скромничать и уделяют больше времени судейской стороне дела. Но ведь это не главное – чем меньше видно арбитров, тем лучше для футбола. Желаю всем болельщикам видеть шедевральные голы своих команд», – сказал Медведев.