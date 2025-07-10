Валиева, Петросян, Гуменник, Дикиджи и Горбачева включены в пул допинг-тестирования ISU на сезон-2025/26
Камила Валиева включена в пул допинг-тестирования ISU на сезон-2025/26.
Международный союз конькобежцев (ISU) обновил регистрируемый пул тестирования на допинг.
Помимо Валиевой в него вошли еще четыре российских фигуриста: Владислав Дикиджи, Алина Горбачева, Петр Гуменник и Аделия Петросян.
Выбыли из новых списков Иван Букин, Александр Галлямов, Анастасия Мишина, Евгений Семененко и Александра Степанова.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Р-Спорт
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