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Валиева, Петросян, Гуменник, Дикиджи и Горбачева включены в пул допинг-тестирования ISU на сезон-2025/26

Камила Валиева включена в пул допинг-тестирования ISU на сезон-2025/26.

Международный союз конькобежцев (ISU) обновил регистрируемый пул тестирования на допинг.

Помимо Валиевой в него вошли еще четыре российских фигуриста: Владислав ДикиджиАлина Горбачева, Петр Гуменник и Аделия Петросян.

Выбыли из новых списков Иван Букин, Александр Галлямов, Анастасия Мишина, Евгений Семененко и Александра Степанова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Р-Спорт
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