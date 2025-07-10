Валиева, Петросян, Гуменник, Дикиджи и Горбачева включены в пул допинг-тестирования ISU на сезон-2025/26

Камила Валиева включена в пул допинг-тестирования ISU на сезон-2025/26.

Международный союз конькобежцев (ISU ) обновил регистрируемый пул тестирования на допинг.

Помимо Валиевой в него вошли еще четыре российских фигуриста: Владислав Дикиджи , Алина Горбачева , Петр Гуменник и Аделия Петросян .

Выбыли из новых списков Иван Букин , Александр Галлямов, Анастасия Мишина, Евгений Семененко и Александра Степанова.