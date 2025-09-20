0

Олимпийская квалификация в Пекине. Рид и Амбрулевичюс, Харрис и Чан, Рейтан и Майоров представят произвольные танцы

21 сентября дуэты покажут произвольные танцы на олимпийском отборе в Пекине.

Олимпийский квалификационный турнир

Пекин, Китай

Танцы на льду

Произвольный танец

Начало – 5:00 по московскому времени, прямая трансляция – Okko, ютуб-канал ISU.

Третья разминка

10. Мария Пинчук – Никита Погорелов (Украина)

19. Шира Ичилов – Михаил Носовицкий (Израиль)

20. Кэролайн Сусис – Шейн Фирус (Ирландия)

21. Мария Игнатьева – Даниил Семко (Венгрия)

22. Ван Шиюэ – Лю Синьюй (Китай)

Четвертая разминка

23. София Валь – Асаф Казимов (Испания)

24. Утана Йошида – Масая Морита (Япония)

25. Милла Рууд Рейтан – Николай Майоров (Швеция)

26. Холли Харрис – Джейсон Чан (Австралия)

27. Эллисон Рид – Саулюс Амбрулевичюс (Литва)

После ритм-танца

1. Эллисон Рид – Саулюс Амбрулевичюс (Литва) – 80,95

2. Холли Харрис – Джейсон Чан (Австралия) – 73,35

3. Милла Рууд Рейтан – Николай Майоров (Швеция) – 69,30

4. Утана Йошида – Масая Морита (Япония) – 69,14

5. София Валь – Асаф Казимов (Испания) – 68,35

6. Ван Шиюэ – Лю Синьюй (Китай) – 67,59

7. Мария Игнатьева – Даниил Семко (Венгрия) – 64,58

8. Кэролайн Сусис – Шейн Фирус (Ирландия) – 64,53

9. Шира Ичилов – Михаил Носовицкий (Израиль) – 62,55

10. Мария Пинчук – Никита Погорелов (Украина) – 62,11

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
танцы на льду
олимпийская квалификация
результаты
