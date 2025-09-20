Олимпийская квалификация в Пекине. Рид и Амбрулевичюс, Харрис и Чан, Рейтан и Майоров представят произвольные танцы
Олимпийский квалификационный турнир
Пекин, Китай
Танцы на льду
Произвольный танец
Начало – 5:00 по московскому времени, прямая трансляция – Okko, ютуб-канал ISU.
Третья разминка
10. Мария Пинчук – Никита Погорелов (Украина)
19. Шира Ичилов – Михаил Носовицкий (Израиль)
20. Кэролайн Сусис – Шейн Фирус (Ирландия)
21. Мария Игнатьева – Даниил Семко (Венгрия)
22. Ван Шиюэ – Лю Синьюй (Китай)
Четвертая разминка
23. София Валь – Асаф Казимов (Испания)
24. Утана Йошида – Масая Морита (Япония)
25. Милла Рууд Рейтан – Николай Майоров (Швеция)
26. Холли Харрис – Джейсон Чан (Австралия)
27. Эллисон Рид – Саулюс Амбрулевичюс (Литва)
После ритм-танца
1. Эллисон Рид – Саулюс Амбрулевичюс (Литва) – 80,95
2. Холли Харрис – Джейсон Чан (Австралия) – 73,35
3. Милла Рууд Рейтан – Николай Майоров (Швеция) – 69,30
4. Утана Йошида – Масая Морита (Япония) – 69,14
5. София Валь – Асаф Казимов (Испания) – 68,35
6. Ван Шиюэ – Лю Синьюй (Китай) – 67,59
7. Мария Игнатьева – Даниил Семко (Венгрия) – 64,58
8. Кэролайн Сусис – Шейн Фирус (Ирландия) – 64,53
9. Шира Ичилов – Михаил Носовицкий (Израиль) – 62,55
10. Мария Пинчук – Никита Погорелов (Украина) – 62,11